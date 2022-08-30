Рейтинг@Mail.ru
ВИЛ поддержала идею россиян по преодолению кризиса на Балканах - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220830/krizis-1813176997.html
ВИЛ поддержала идею россиян по преодолению кризиса на Балканах
ВИЛ поддержала идею россиян по преодолению кризиса на Балканах - РИА Новости, 30.08.2022
ВИЛ поддержала идею россиян по преодолению кризиса на Балканах
Всемирная исламская лига (ВИГ) поддерживает инициативу мусульман Северного Кавказа по преодолению кризиса на Балканах, заявил представитель Генерального... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:17
2022-08-30T15:17
религия
справки
балканы
владикавказ
россия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810087826_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_d0f61f5f79a26e812c6428f329ce1c3b.jpg
ВЛАДИКАВКАЗ, 30 авг – РИА Новости. Всемирная исламская лига (ВИГ) поддерживает инициативу мусульман Северного Кавказа по преодолению кризиса на Балканах, заявил представитель Генерального секретаря ВИГ Мохаммеда бен Абделькарим Аль-Исса (Королевство Саудовская Аравия) на международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе."Благодарю Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) и всех россиян за инициативу проведения во Владикавказе международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах". Форум призван оказать содействие решению проблем на Балканах, что является свидетельством сотрудничества международных, в том числе, исламских, христианских и других религиозных организаций", - передал слова Генсека ВИГ директор представительства организации в Москве Ахмад Файсал Ельюссеф.В обращении к участникам конференции Мохаммеда бен Абделькарима Аль-Исса отмечается, что ВИГ выражает озабоченность сложившейся ситуацией на Балканах и готова к любому взаимодействию в этом вопросе."Лучшим путем является системный диалог сторон на Балканах, направленный на разрядку напряженной атмосферы. Очень важно, что инициативу проведения международного форума взяла на себя российская сторона, в том числе северокавказские муфтии, которые являются нашими партнерами во многих международных проектах и которым нужно доверять", - отметил Генеральный секретарь ВИГ.Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" проходит 29-30 августа 2022 года во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания). Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.На конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, а также религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и другие.
https://ria.ru/20220829/konferentsiya-1812883946.html
https://ria.ru/20220829/kosovo-1812945625.html
балканы
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810087826_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_68389dde8755f02613a8832835e9536c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, балканы, владикавказ, россия, русская православная церковь
Религия, Справки, Балканы, Владикавказ, Россия, Русская православная церковь
15:17 30.08.2022
 
ВИЛ поддержала идею россиян по преодолению кризиса на Балканах

Всемирная исламская лига поддержала идею российских мусульман насчет Балкан

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово.
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
ВЛАДИКАВКАЗ, 30 авг – РИА Новости. Всемирная исламская лига (ВИГ) поддерживает инициативу мусульман Северного Кавказа по преодолению кризиса на Балканах, заявил представитель Генерального секретаря ВИГ Мохаммеда бен Абделькарим Аль-Исса (Королевство Саудовская Аравия) на международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе.
"Благодарю Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) и всех россиян за инициативу проведения во Владикавказе международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах". Форум призван оказать содействие решению проблем на Балканах, что является свидетельством сотрудничества международных, в том числе, исламских, христианских и других религиозных организаций", - передал слова Генсека ВИГ директор представительства организации в Москве Ахмад Файсал Ельюссеф.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 13:45Религия
Муфтий высказался о межконфессиональном форуме в Осетии
В обращении к участникам конференции Мохаммеда бен Абделькарима Аль-Исса отмечается, что ВИГ выражает озабоченность сложившейся ситуацией на Балканах и готова к любому взаимодействию в этом вопросе.
"Лучшим путем является системный диалог сторон на Балканах, направленный на разрядку напряженной атмосферы. Очень важно, что инициативу проведения международного форума взяла на себя российская сторона, в том числе северокавказские муфтии, которые являются нашими партнерами во многих международных проектах и которым нужно доверять", - отметил Генеральный секретарь ВИГ.
Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" проходит 29-30 августа 2022 года во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания). Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.
На конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, а также религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и другие.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 16:33
В российском МИД прокомментировали урегулирование ситуации в Косово
 
РелигияСправкиБалканыВладикавказРоссияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала