https://ria.ru/20220830/krizis-1813176997.html

ВИЛ поддержала идею россиян по преодолению кризиса на Балканах

ВИЛ поддержала идею россиян по преодолению кризиса на Балканах - РИА Новости, 30.08.2022

ВИЛ поддержала идею россиян по преодолению кризиса на Балканах

Всемирная исламская лига (ВИГ) поддерживает инициативу мусульман Северного Кавказа по преодолению кризиса на Балканах, заявил представитель Генерального... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:17

2022-08-30T15:17

2022-08-30T15:17

религия

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 авг – РИА Новости. Всемирная исламская лига (ВИГ) поддерживает инициативу мусульман Северного Кавказа по преодолению кризиса на Балканах, заявил представитель Генерального секретаря ВИГ Мохаммеда бен Абделькарим Аль-Исса (Королевство Саудовская Аравия) на международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе."Благодарю Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) и всех россиян за инициативу проведения во Владикавказе международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах". Форум призван оказать содействие решению проблем на Балканах, что является свидетельством сотрудничества международных, в том числе, исламских, христианских и других религиозных организаций", - передал слова Генсека ВИГ директор представительства организации в Москве Ахмад Файсал Ельюссеф.В обращении к участникам конференции Мохаммеда бен Абделькарима Аль-Исса отмечается, что ВИГ выражает озабоченность сложившейся ситуацией на Балканах и готова к любому взаимодействию в этом вопросе."Лучшим путем является системный диалог сторон на Балканах, направленный на разрядку напряженной атмосферы. Очень важно, что инициативу проведения международного форума взяла на себя российская сторона, в том числе северокавказские муфтии, которые являются нашими партнерами во многих международных проектах и которым нужно доверять", - отметил Генеральный секретарь ВИГ.Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" проходит 29-30 августа 2022 года во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания). Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.На конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, а также религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и другие.

https://ria.ru/20220829/konferentsiya-1812883946.html

https://ria.ru/20220829/kosovo-1812945625.html

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справки, балканы, владикавказ, россия, русская православная церковь