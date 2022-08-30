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В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19
В трех городах Приангарья увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:22
2022-08-30T16:22
2022-08-30T16:27
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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ИРКУТСК, 30 авг – РИА Новости. В трех городах Приангарья увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.В Иркутской области растет заболеваемость COVID-19. Если месяц назад в день фиксировалось около 200 заболевших, то сегодня эта цифра выросла в четыре раза."Количество коечных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией увеличили в медучреждениях Тайшета и Усть-Илимска, а также в Иркутской областной больнице и городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в ковидных госпиталях насчитывается 945 мест, свободный коечный фонд составляет 20%.Максимальное количество коек за время борьбы с новой коронавирусной инфекцией составляло в регионе 5091.
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иркутская область, тайшет, усть-илимск, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Иркутская область, Тайшет, Усть-Илимск, Коронавирус в России, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
16:22 30.08.2022 (обновлено: 16:27 30.08.2022)
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19
В трех городах Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19