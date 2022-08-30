Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220830/kovid-1813198903.html
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19
В трех городах Приангарья увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:22
2022-08-30T16:27
распространение коронавируса
иркутская область
тайшет
усть-илимск
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1920x0_80_0_0_fd5beab2117d233af2132cc1c3848c58.jpg
ИРКУТСК, 30 авг – РИА Новости. В трех городах Приангарья увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.В Иркутской области растет заболеваемость COVID-19. Если месяц назад в день фиксировалось около 200 заболевших, то сегодня эта цифра выросла в четыре раза."Количество коечных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией увеличили в медучреждениях Тайшета и Усть-Илимска, а также в Иркутской областной больнице и городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в ковидных госпиталях насчитывается 945 мест, свободный коечный фонд составляет 20%.Максимальное количество коек за время борьбы с новой коронавирусной инфекцией составляло в регионе 5091.
https://ria.ru/20220830/dispanserizatsiya-1813147851.html
иркутская область
тайшет
усть-илимск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:381:2884:2544_1920x0_80_0_0_93a881fbaffcceeac46662b36fdab190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, тайшет, усть-илимск, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Иркутская область, Тайшет, Усть-Илимск, Коронавирус в России, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
16:22 30.08.2022 (обновлено: 16:27 30.08.2022)
 
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19

В трех городах Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 30 авг – РИА Новости. В трех городах Приангарья увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области растет заболеваемость COVID-19. Если месяц назад в день фиксировалось около 200 заболевших, то сегодня эта цифра выросла в четыре раза.
"Количество коечных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией увеличили в медучреждениях Тайшета и Усть-Илимска, а также в Иркутской областной больнице и городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в ковидных госпиталях насчитывается 945 мест, свободный коечный фонд составляет 20%.
Максимальное количество коек за время борьбы с новой коронавирусной инфекцией составляло в регионе 5091.
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
14:25Новости Подмосковья
Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
 
Распространение коронавирусаИркутская областьТайшетУсть-ИлимскКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала