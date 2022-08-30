https://ria.ru/20220830/kovid-1813198903.html

В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19

В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022

В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19

В трех городах Приангарья увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:22

2022-08-30T16:22

2022-08-30T16:27

распространение коронавируса

иркутская область

тайшет

усть-илимск

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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ИРКУТСК, 30 авг – РИА Новости. В трех городах Приангарья увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.В Иркутской области растет заболеваемость COVID-19. Если месяц назад в день фиксировалось около 200 заболевших, то сегодня эта цифра выросла в четыре раза."Количество коечных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией увеличили в медучреждениях Тайшета и Усть-Илимска, а также в Иркутской областной больнице и городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в ковидных госпиталях насчитывается 945 мест, свободный коечный фонд составляет 20%.Максимальное количество коек за время борьбы с новой коронавирусной инфекцией составляло в регионе 5091.

https://ria.ru/20220830/dispanserizatsiya-1813147851.html

иркутская область

тайшет

усть-илимск

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иркутская область, тайшет, усть-илимск, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19