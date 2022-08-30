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В России за сутки госпитализировали 4673 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220830/koronavirus-1813080749.html
В России за сутки госпитализировали 4673 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4673 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
В России за сутки госпитализировали 4673 заболевших COVID-19
Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:04
2022-08-30T12:50
распространение коронавируса
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общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 673 человека, что на 135% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 78 субъектах, снижение - в шести регионах, ситуация не изменилась в одном субъекте."Выздоровело за сутки 36 729 человек, или на 47,6% больше в сравнении с 29 августа 2022 г. Выявлено 37 067 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 94 человека", — говорится в сообщении.
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Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:04 30.08.2022 (обновлено: 12:50 30.08.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 4673 заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 37 067 случаев COVID-19, выздоровели 36 729, умерли 94 человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 673 человека, что на 135% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 78 субъектах, снижение - в шести регионах, ситуация не изменилась в одном субъекте.
"Выздоровело за сутки 36 729 человек, или на 47,6% больше в сравнении с 29 августа 2022 г. Выявлено 37 067 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 94 человека", — говорится в сообщении.
Медицинский работник у кровати ребенка - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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