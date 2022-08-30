https://ria.ru/20220830/koronavirus-1813080749.html

В России за сутки госпитализировали 4673 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4673 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022

В России за сутки госпитализировали 4673 заболевших COVID-19

Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:04

2022-08-30T11:04

2022-08-30T12:50

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 673 человека, что на 135% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 78 субъектах, снижение - в шести регионах, ситуация не изменилась в одном субъекте."Выздоровело за сутки 36 729 человек, или на 47,6% больше в сравнении с 29 августа 2022 г. Выявлено 37 067 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 94 человека", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220830/deti-1813047269.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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