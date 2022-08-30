https://ria.ru/20220830/korabli-1813046772.html

"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли

"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли - РИА Новости, 30.08.2022

"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли

Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ-БЛА" могут быть установлены на катерах и кораблях для выполнения спецзадач, заявил... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T03:20

2022-08-30T03:20

2022-08-30T03:20

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ-БЛА" могут быть установлены на катерах и кораблях для выполнения спецзадач, заявил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин.В частности, по его словам, такие технологические решения будут предлагаться как эффективный инструмент мониторинга и охраны национальных территориальных вод."Кроме того, ударные БЛА на базе "КУБов" получили необходимые документы, разрешающие их экспорт. Теперь мы совместно с АО "Рособоронэкспорт" сможем представлять данное изделие за рубежом, где этот вид вооружения имеет хорошие перспективы", - отметил Лепин.

https://ria.ru/20220830/kub-bla-1813046305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия