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"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли - РИА Новости, 30.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220830/korabli-1813046772.html
"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли
"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли - РИА Новости, 30.08.2022
"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли
Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ-БЛА" могут быть установлены на катерах и кораблях для выполнения спецзадач, заявил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T03:20
2022-08-30T03:20
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ-БЛА" могут быть установлены на катерах и кораблях для выполнения спецзадач, заявил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин.В частности, по его словам, такие технологические решения будут предлагаться как эффективный инструмент мониторинга и охраны национальных территориальных вод."Кроме того, ударные БЛА на базе "КУБов" получили необходимые документы, разрешающие их экспорт. Теперь мы совместно с АО "Рособоронэкспорт" сможем представлять данное изделие за рубежом, где этот вид вооружения имеет хорошие перспективы", - отметил Лепин.
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безопасность, россия
Новое оружие России, Безопасность, Россия
03:20 30.08.2022
 
"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли

Гендиректор концерна "Калашников" Лепин: "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли

© Фото : ZALA AERO GROUP"КУБ-БЛА"
КУБ-БЛА - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : ZALA AERO GROUP
"КУБ-БЛА". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ-БЛА" могут быть установлены на катерах и кораблях для выполнения спецзадач, заявил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин.
"Развитие линейки "КУБ-БЛА" на этом не закончится. Наши эксперты видят необходимость адаптации этого изделия для эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения. Эта работа уже ведется в инициативном порядке. Возможность морского применения может быть реализована для разведывательных и ударных БЛА", - заявил Лепин в интервью журналу "Национальная оборона".
В частности, по его словам, такие технологические решения будут предлагаться как эффективный инструмент мониторинга и охраны национальных территориальных вод.
"Кроме того, ударные БЛА на базе "КУБов" получили необходимые документы, разрешающие их экспорт. Теперь мы совместно с АО "Рособоронэкспорт" сможем представлять данное изделие за рубежом, где этот вид вооружения имеет хорошие перспективы", - отметил Лепин.
КУБ-БЛА - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
03:04Новое оружие России
"Калашников": беспилотник "КУБ-БЛА" рекомендован к принятию на вооружение
 
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