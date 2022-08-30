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СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом - РИА Новости, 30.08.2022
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СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом
СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом
Турецкие эксперты считают, что Греция стремится начать конфликт между Анкарой и Западом, вынудив Турцию активировать системы ПВО С-400, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T07:10
2022-08-30T07:10
в мире
турция
греция
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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турецкие эксперты считают, что Греция стремится начать конфликт между Анкарой и Западом, вынудив Турцию активировать системы ПВО С-400, пишет газета Yeni Şafak.Телеканал CNN Türk сообщил в воскресенье со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.Бригадный генерал в отставке, доцент, доктор Фахри Эренель подчеркнул, что Греция "хочет саботировать заслуги Турции в мировой дипломатии", особенно во время конфликта на Украине, путем создания напряженности."Греция будет создавать впечатление, что Турция немиролюбива, она хочет войны, заманивая Турцию в ловушку с возможным ответом. Конечно, ясно, что здесь есть сотрудничество с США", - приводит газета слова эксперта.Заявив, что использование Грецией С-300 дает Турции право задействовать С-400, Эренель отметил, что "не должно быть ситуации, когда одна страна НАТО может использовать российскую систему ПВО, а другая - нет"."Было бы очень правильным шагом активировать С-400 в ответ на преследования. Более того, С-400 обладают гораздо более продвинутой технологией в плане способности фиксировать различные точки. Это укрепит позиции Турции против Греции", - считает эксперт.
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в мире, турция, греция
В мире, Турция, Греция
07:10 30.08.2022
 
СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом

Yeni Şafak: Греция будет создавать впечатление, что Турция немиролюбива и хочет войны

© AP Photo / Selcan HacaogluТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Турецкий истребитель F-16 . Архивное фото
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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турецкие эксперты считают, что Греция стремится начать конфликт между Анкарой и Западом, вынудив Турцию активировать системы ПВО С-400, пишет газета Yeni Şafak.
Телеканал CNN Türk сообщил в воскресенье со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.
"По мнению экспертов, Греция стремится к напряженности, потому что ей неприятно, что Анкара становится все более заметным мировым игроком. Цель Афин - либо начать войну, либо создать конфликт между Турцией и Западом, вынудив Анкару активировать С-400", - пишет издание.
Бригадный генерал в отставке, доцент, доктор Фахри Эренель подчеркнул, что Греция "хочет саботировать заслуги Турции в мировой дипломатии", особенно во время конфликта на Украине, путем создания напряженности.
"Греция будет создавать впечатление, что Турция немиролюбива, она хочет войны, заманивая Турцию в ловушку с возможным ответом. Конечно, ясно, что здесь есть сотрудничество с США", - приводит газета слова эксперта.
Заявив, что использование Грецией С-300 дает Турции право задействовать С-400, Эренель отметил, что "не должно быть ситуации, когда одна страна НАТО может использовать российскую систему ПВО, а другая - нет".
"Было бы очень правильным шагом активировать С-400 в ответ на преследования. Более того, С-400 обладают гораздо более продвинутой технологией в плане способности фиксировать различные точки. Это укрепит позиции Турции против Греции", - считает эксперт.
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16
 
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