https://ria.ru/20220830/konflikt-1813051774.html

СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом

СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом

Турецкие эксперты считают, что Греция стремится начать конфликт между Анкарой и Западом, вынудив Турцию активировать системы ПВО С-400, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T07:10

2022-08-30T07:10

2022-08-30T07:10

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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турецкие эксперты считают, что Греция стремится начать конфликт между Анкарой и Западом, вынудив Турцию активировать системы ПВО С-400, пишет газета Yeni Şafak.Телеканал CNN Türk сообщил в воскресенье со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.Бригадный генерал в отставке, доцент, доктор Фахри Эренель подчеркнул, что Греция "хочет саботировать заслуги Турции в мировой дипломатии", особенно во время конфликта на Украине, путем создания напряженности."Греция будет создавать впечатление, что Турция немиролюбива, она хочет войны, заманивая Турцию в ловушку с возможным ответом. Конечно, ясно, что здесь есть сотрудничество с США", - приводит газета слова эксперта.Заявив, что использование Грецией С-300 дает Турции право задействовать С-400, Эренель отметил, что "не должно быть ситуации, когда одна страна НАТО может использовать российскую систему ПВО, а другая - нет"."Было бы очень правильным шагом активировать С-400 в ответ на преследования. Более того, С-400 обладают гораздо более продвинутой технологией в плане способности фиксировать различные точки. Это укрепит позиции Турции против Греции", - считает эксперт.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812787149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, греция