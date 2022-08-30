СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом
Yeni Şafak: Греция будет создавать впечатление, что Турция немиролюбива и хочет войны
© AP Photo / Selcan HacaogluТурецкий истребитель F-16
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Турецкий истребитель F-16 . Архивное фото
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турецкие эксперты считают, что Греция стремится начать конфликт между Анкарой и Западом, вынудив Турцию активировать системы ПВО С-400, пишет газета Yeni Şafak.
Телеканал CNN Türk сообщил в воскресенье со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.
"По мнению экспертов, Греция стремится к напряженности, потому что ей неприятно, что Анкара становится все более заметным мировым игроком. Цель Афин - либо начать войну, либо создать конфликт между Турцией и Западом, вынудив Анкару активировать С-400", - пишет издание.
"Греция будет создавать впечатление, что Турция немиролюбива, она хочет войны, заманивая Турцию в ловушку с возможным ответом. Конечно, ясно, что здесь есть сотрудничество с США", - приводит газета слова эксперта.
"Было бы очень правильным шагом активировать С-400 в ответ на преследования. Более того, С-400 обладают гораздо более продвинутой технологией в плане способности фиксировать различные точки. Это укрепит позиции Турции против Греции", - считает эксперт.