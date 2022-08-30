https://ria.ru/20220830/kompanii-1813050660.html

СМИ: американские компании хотят тайно торговать с Россией через Турцию

СМИ: американские компании хотят тайно торговать с Россией через Турцию - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: американские компании хотят тайно торговать с Россией через Турцию

Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с ней через Турцию, пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T06:25

2022-08-30T06:25

2022-08-30T07:42

экономика

россия

турция

сша

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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с ней через Турцию, пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники в местных бизнес-кругах."Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний", - говорится в статье.Уточняется, что американские компании, покупающие российские товары, ведут свой бизнес через Турцию и Дубай.Речь идет о закупке широкого спектра товаров от сырья до зерна, железа, стали и удобрений.Издание напоминает, что в марте после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию и встретился как с политиками, так и с бизнесменами."Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что пять тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе", - пишет газета.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/volodin-1810161558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, турция, сша