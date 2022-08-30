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СМИ: американские компании хотят тайно торговать с Россией через Турцию - РИА Новости, 30.08.2022
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СМИ: американские компании хотят тайно торговать с Россией через Турцию
СМИ: американские компании хотят тайно торговать с Россией через Турцию - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: американские компании хотят тайно торговать с Россией через Турцию
Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с ней через Турцию, пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T06:25
2022-08-30T07:42
экономика
россия
турция
сша
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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с ней через Турцию, пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники в местных бизнес-кругах."Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний", - говорится в статье.Уточняется, что американские компании, покупающие российские товары, ведут свой бизнес через Турцию и Дубай.Речь идет о закупке широкого спектра товаров от сырья до зерна, железа, стали и удобрений.Издание напоминает, что в марте после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию и встретился как с политиками, так и с бизнесменами."Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что пять тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе", - пишет газета.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, россия, турция, сша
Экономика, Россия, Турция, США
06:25 30.08.2022 (обновлено: 07:42 30.08.2022)
 
СМИ: американские компании хотят тайно торговать с Россией через Турцию

Yeni Safak: американские компании хотят обойти санкции и торговать с Россией через Турцию

© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовой контейнер
Грузовой контейнер - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Stephen B. Morton
Грузовой контейнер. Архивное фото
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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с ней через Турцию, пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники в местных бизнес-кругах.
"Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний", - говорится в статье.
Уточняется, что американские компании, покупающие российские товары, ведут свой бизнес через Турцию и Дубай.
"Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке", - пишет издание.
Речь идет о закупке широкого спектра товаров от сырья до зерна, железа, стали и удобрений.
Издание напоминает, что в марте после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию и встретился как с политиками, так и с бизнесменами.
"Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что пять тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе", - пишет газета.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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