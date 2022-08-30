https://ria.ru/20220830/kolesnikov-1813259566.html

Главарь банды Колесников в Петербурге получил 20 лет колонии

Главарь банды Колесников в Петербурге получил 20 лет колонии - РИА Новости, 30.08.2022

Главарь банды Колесников в Петербурге получил 20 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима главаря банды Леонида Колесникова, 13 членов банды осуждены на сроки от 9 до 17... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:30

2022-08-30T19:30

2022-08-30T19:30

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима главаря банды Леонида Колесникова, 13 членов банды осуждены на сроки от 9 до 17 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Суд установил, что участники банды под руководством Леонида Колесникова совершали вооруженные разбойные нападения на территории Петербурга, а также занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей, похищением людей и самоуправством. В арсенале подсудимых помимо многочисленного стрелкового оружия, в том числе полуавтоматического и автоматического, находились ручные гранаты, взрывчатые вещества, а также противотанковая граната РПГ-18 "Муха"."С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил руководителю банды Леониду Колесникову наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, участникам банды суд назначил наказание от 9 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком от 1 года 6 месяцев до 2 лет", - говорится в сообщении прокуратуры.По данным надзорного ведомства, отличившиеся участники банды имели специальные знаки, изготовленные из золота. Знак представлял из себя букву "К" на щите, обрамлённом бриллиантами.В зависимости от роли и степени участия участники банды признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в", "г" ч. 2 и п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ст. 325 УК РФ (похищение документов), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Кроме того, Леонид Колесников признан виновным по ч. 4 ст. 17, п. "е" ст. 102 УК РСФСР (убийство).Отмечается, что фигуранты уголовного дела свою вину в совершении преступлений в составе банды не признали.

https://ria.ru/20220822/kriminal-1811266976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, санкт-петербург