https://ria.ru/20220830/kndr-1813070278.html

КНДР может откладывать ядерное испытание из-за наводнения, заявили в США

КНДР может откладывать ядерное испытание из-за наводнения, заявили в США - РИА Новости, 30.08.2022

КНДР может откладывать ядерное испытание из-за наводнения, заявили в США

КНДР может откладывать проведение ядерного испытания из-за последствий наводнения в результате сильных дождей этим летом, которые вызвали повреждения на ядерном РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:26

2022-08-30T10:26

2022-08-30T10:30

в мире

сша

кндр (северная корея)

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/49/1521404936_0:232:3076:1962_1920x0_80_0_0_fd5f1c09c39c8c0c4020fc724438b4b0.jpg

СЕУЛ, 30 авг – РИА Новости. КНДР может откладывать проведение ядерного испытания из-за последствий наводнения в результате сильных дождей этим летом, которые вызвали повреждения на ядерном полигоне Пхунгери, следует из данных американского аналитического центра Beyond Parallel.По результатам анализа спутниковых снимков полигона от 24 августа в Beyond Parallel заявляют, что есть "ограниченные доказательства" того, что дожди могли повлиять на эксплуатацию полигона Пхунгери. В частности, в районе четвертого тоннеля полигона видны свидетельства ущерба от наводнения, которое, возможно, "временно ограничило движение по единственной подъездной дороге к объекту"."Строительство в районе тоннеля номер 4 по-прежнему приостановлено", - говорится в сообщении на портале центра.По данным портала, Северная Корея "на случай новых наводнений" построила новую объездную дорогу, соединяющую Командный центр полигона с близлежащим вспомогательным объектом.Отмечается, что никакой значительной активности в районе третьего тоннеля полигона, признаки восстановления которого были зафиксированы ранее, нет. Это "не является неожиданностью", так как и США, и Южная Корея считают, что Северная Корея уже завершила все приготовления к проведению ядерного испытания.

https://ria.ru/20220824/koreya-1811741027.html

https://ria.ru/20220822/ucheniya-1811251720.html

сша

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея