10:26 30.08.2022 (обновлено: 10:30 30.08.2022)
КНДР может откладывать ядерное испытание из-за наводнения, заявили в США
Beyond Parallel: КНДР может откладывать ядерное испытание из-за последствий наводнения
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у вагона поезда, на котором журналисты выехали на закрытие полигона Пхунгери
Военнослужащие у вагона поезда, на котором журналисты выехали на закрытие полигона Пхунгери. Архивное фото
СЕУЛ, 30 авг – РИА Новости. КНДР может откладывать проведение ядерного испытания из-за последствий наводнения в результате сильных дождей этим летом, которые вызвали повреждения на ядерном полигоне Пхунгери, следует из данных американского аналитического центра Beyond Parallel.
По результатам анализа спутниковых снимков полигона от 24 августа в Beyond Parallel заявляют, что есть "ограниченные доказательства" того, что дожди могли повлиять на эксплуатацию полигона Пхунгери. В частности, в районе четвертого тоннеля полигона видны свидетельства ущерба от наводнения, которое, возможно, "временно ограничило движение по единственной подъездной дороге к объекту".
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"Строительство в районе тоннеля номер 4 по-прежнему приостановлено", - говорится в сообщении на портале центра.
По данным портала, Северная Корея "на случай новых наводнений" построила новую объездную дорогу, соединяющую Командный центр полигона с близлежащим вспомогательным объектом.
Отмечается, что никакой значительной активности в районе третьего тоннеля полигона, признаки восстановления которого были зафиксированы ранее, нет. Это "не является неожиданностью", так как и США, и Южная Корея считают, что Северная Корея уже завершила все приготовления к проведению ядерного испытания.
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