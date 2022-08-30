https://ria.ru/20220830/kitay-1813133971.html
Китай направил 24 самолета и 11 военных кораблей к Тайваню
Китай направил 24 самолета и 11 военных кораблей к Тайваню - РИА Новости, 30.08.2022
Китай направил 24 самолета и 11 военных кораблей к Тайваню
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 24 самолета и 11 военных кораблей, сообщило оборонное ведомство острова в Twitter. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:57
2022-08-30T13:57
2022-08-30T14:53
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ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 24 самолета и 11 военных кораблей, сообщило оборонное ведомство острова в Twitter."По состоянию на 17:00 (12:00 мск) 30 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", — говорится в заявлении.Уточнятся, что восемь китайских самолетов пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя Су-30, два J-11, два J-16, истребитель-бомбардировщих JH-7 и противолодочный самолет Y-8.В Минобороны Тайваня, в свою очередь, заявили об отправке воздушного патруля для наблюдения за ситуацией. Ведомство также выпустило радиопредупреждения и развернуло зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.В конце минувшей недели после сообщений о приезде на Тайвань уже четвертой за месяц американской делегации Китай объявил о возобновлении военных маневров в воздушном и морском пространстве острова.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813046627.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, су-30, визит пелоси на тайвань, сша, конгресс сша
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, Су-30, Визит Пелоси на Тайвань, США, Конгресс США
13:57 30.08.2022 (обновлено: 14:53 30.08.2022)
Китай направил 24 самолета и 11 военных кораблей к Тайваню
Минобороны Тайваня сообщило об отправке НОАК 24 самолетов и 11 военных кораблей к острову
ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 24 самолета и 11 военных кораблей, сообщило
оборонное ведомство острова в Twitter.
"По состоянию на 17:00 (12:00 мск) 30 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", — говорится в заявлении.
Уточнятся, что восемь китайских самолетов пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя Су-30
, два J-11, два J-16, истребитель-бомбардировщих JH-7 и противолодочный самолет Y-8.
В Минобороны Тайваня, в свою очередь, заявили об отправке воздушного патруля для наблюдения за ситуацией. Ведомство также выпустило радиопредупреждения и развернуло зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
В конце минувшей недели после сообщений о приезде на Тайвань уже четвертой за месяц американской делегации Китай объявил о возобновлении военных маневров в воздушном и морском пространстве острова.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.