Рейтинг@Mail.ru
Эксперт сравнил действия киевских властей с иждивенчеством - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/kiev-1813078607.html
Эксперт сравнил действия киевских властей с иждивенчеством
Эксперт сравнил действия киевских властей с иждивенчеством - РИА Новости, 30.08.2022
Эксперт сравнил действия киевских властей с иждивенчеством
Власти Украины не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую страна падает, ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей, они искренне верят,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:56
2022-08-30T11:16
в мире
украина
киев
азия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти Украины не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую страна падает, ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей, они искренне верят, что все долги Запад простит, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Власти Украины совершенно не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую они стремительно падают. Ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей. Они искренне верят, что все долги Запад простит, ведь они воюют со злом. Причем, не сомневаются, что в этой борьбе непременно одержат победу: "Ведь на нашей стороне 50 западных стран!", - сказал он."И чем дольше будет длиться война, тем им лучше – это ж доход для киевской верхушки", - добавил эксперт.Все остальное, по его мнению, им мало интересно."Пусть гибнут предприятия, заводы, промышленность, сельское хозяйство… Запад потом даст денег и все восстановит. "Главное - как хорошо, что все это не висит на нас", - рассуждают власти Украины.Словом, для официального Киева война – нормальный промысел. "Их философия – война все спишет", - заметил Суздальский.Но Запад, направляя свою финансовую помощь, даже не представляет, какого нахлебника он получил, считает Суздальцев."Украина – настоящая прорва. Из-за нее сегодня лихорадит весь мир. Растут цены на электроэнергию, жилье, продукты питания. Это ощущают уже не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в США, и в Европе, где начинают раздаваться голоса протеста в адрес своих правительств: оставьте Украину, займитесь своими внутренними проблемами. Люди не хотят страдать из-за Украины. Когда это, наконец, поймут в Вашингтоне и в Брюсселе?", - заключил эксперт.Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220830/ukraintsy-1813053894.html
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812953345.html
украина
киев
азия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, азия, сша
В мире, Украина, Киев, Азия, США
10:56 30.08.2022 (обновлено: 11:16 30.08.2022)
 
Эксперт сравнил действия киевских властей с иждивенчеством

Эксперт ВШЭ Суздальцев заявил, что иждивенчество давно стало сутью киевских властей

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти Украины не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую страна падает, ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей, они искренне верят, что все долги Запад простит, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Власти Украины совершенно не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую они стремительно падают. Ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей. Они искренне верят, что все долги Запад простит, ведь они воюют со злом. Причем, не сомневаются, что в этой борьбе непременно одержат победу: "Ведь на нашей стороне 50 западных стран!", - сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
07:55
Политолог: уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью
"И чем дольше будет длиться война, тем им лучше – это ж доход для киевской верхушки", - добавил эксперт.
Все остальное, по его мнению, им мало интересно.
"Пусть гибнут предприятия, заводы, промышленность, сельское хозяйство… Запад потом даст денег и все восстановит. "Главное - как хорошо, что все это не висит на нас", - рассуждают власти Украины.
Словом, для официального Киева война – нормальный промысел. "Их философия – война все спишет", - заметил Суздальский.
Но Запад, направляя свою финансовую помощь, даже не представляет, какого нахлебника он получил, считает Суздальцев.
"Украина – настоящая прорва. Из-за нее сегодня лихорадит весь мир. Растут цены на электроэнергию, жилье, продукты питания. Это ощущают уже не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в США, и в Европе, где начинают раздаваться голоса протеста в адрес своих правительств: оставьте Украину, займитесь своими внутренними проблемами. Люди не хотят страдать из-за Украины. Когда это, наконец, поймут в Вашингтоне и в Брюсселе?", - заключил эксперт.
Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева >>
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 16:53
В Совбезе назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
 
В миреУкраинаКиевАзияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала