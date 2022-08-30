https://ria.ru/20220830/kiev-1813078607.html

Эксперт сравнил действия киевских властей с иждивенчеством

Эксперт сравнил действия киевских властей с иждивенчеством - РИА Новости, 30.08.2022

Эксперт сравнил действия киевских властей с иждивенчеством

Власти Украины не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую страна падает, ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей, они искренне верят,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:56

2022-08-30T10:56

2022-08-30T11:16

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти Украины не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую страна падает, ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей, они искренне верят, что все долги Запад простит, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Власти Украины совершенно не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую они стремительно падают. Ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей. Они искренне верят, что все долги Запад простит, ведь они воюют со злом. Причем, не сомневаются, что в этой борьбе непременно одержат победу: "Ведь на нашей стороне 50 западных стран!", - сказал он."И чем дольше будет длиться война, тем им лучше – это ж доход для киевской верхушки", - добавил эксперт.Все остальное, по его мнению, им мало интересно."Пусть гибнут предприятия, заводы, промышленность, сельское хозяйство… Запад потом даст денег и все восстановит. "Главное - как хорошо, что все это не висит на нас", - рассуждают власти Украины.Словом, для официального Киева война – нормальный промысел. "Их философия – война все спишет", - заметил Суздальский.Но Запад, направляя свою финансовую помощь, даже не представляет, какого нахлебника он получил, считает Суздальцев."Украина – настоящая прорва. Из-за нее сегодня лихорадит весь мир. Растут цены на электроэнергию, жилье, продукты питания. Это ощущают уже не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в США, и в Европе, где начинают раздаваться голоса протеста в адрес своих правительств: оставьте Украину, займитесь своими внутренними проблемами. Люди не хотят страдать из-за Украины. Когда это, наконец, поймут в Вашингтоне и в Брюсселе?", - заключил эксперт.Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева >>

https://ria.ru/20220830/ukraintsy-1813053894.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812953345.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, азия, сша