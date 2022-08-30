https://ria.ru/20220830/kholokost-1813271542.html

Осквернившему памятник жертвам холокоста волгоградцу вынесли приговор

Осквернившему памятник жертвам холокоста волгоградцу вынесли приговор - РИА Новости, 31.08.2022

Осквернившему памятник жертвам холокоста волгоградцу вынесли приговор

Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Волгограда, исписавшего краской памятник жертвам холокоста и причастного к разбойным нападениям, сообщает объединённая... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-30T20:42

2022-08-30T20:42

2022-08-31T11:14

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Волгограда, исписавшего краской памятник жертвам холокоста и причастного к разбойным нападениям, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.Памятник был открыт в сквере имени 8 марта в Волгограде 9 ноября 2021 года, в Международный день против фашизма и антисемитизма. Спустя два дня в полицию поступило сообщение, что неизвестные нанесли на памятник оскорбительные надписи. Был задержан 23-летний местный житель, в его квартире полиция нашла атрибутику и блокноты с записями экстремистского характера.Полицейские установили, что задержанный причастен к двум разбойным нападениям на территории Волгограда – на продуктовый магазин и ломбард, во время одного из них в качестве оружия он использовал арбалет.Дзержинский районный суд Волгограда признал мужчину виновным в вандализме, в покушении на кражу и разбое."По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20220809/gelendzhik-1808285544.html

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происшествия, волгоград