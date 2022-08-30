20:42 30.08.2022 (обновлено: 11:14 31.08.2022)
Осквернившему памятник жертвам холокоста волгоградцу вынесли приговор
Жителя Волгограда, осквернившего памятник жертвам холокоста, осудили на шесть лет колонии
11 ноября 2021 года 23-летний ранее судимый волгоградец нанес оскорбительные надписи на памятный знак жертвам Холокоста в Волгограде
11 ноября 2021 года 23-летний ранее судимый волгоградец нанес оскорбительные надписи на памятный знак жертвам Холокоста в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Волгограда, исписавшего краской памятник жертвам холокоста и причастного к разбойным нападениям, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
11 ноября 2021 года 23-летний ранее судимый волгоградец нанес оскорбительные надписи на памятный знак жертвам Холокоста в Волгограде
11 ноября 2021 года 23-летний ранее судимый волгоградец нанес оскорбительные надписи на памятный знак жертвам Холокоста в Волгограде
Памятник был открыт в сквере имени 8 марта в Волгограде 9 ноября 2021 года, в Международный день против фашизма и антисемитизма. Спустя два дня в полицию поступило сообщение, что неизвестные нанесли на памятник оскорбительные надписи. Был задержан 23-летний местный житель, в его квартире полиция нашла атрибутику и блокноты с записями экстремистского характера.
Полицейские установили, что задержанный причастен к двум разбойным нападениям на территории Волгограда – на продуктовый магазин и ломбард, во время одного из них в качестве оружия он использовал арбалет.
Дзержинский районный суд Волгограда признал мужчину виновным в вандализме, в покушении на кражу и разбое.
"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда. Приговор в силу не вступил.