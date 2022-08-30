https://ria.ru/20220830/kherson-1813221499.html
В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение
В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение - РИА Новости, 30.08.2022
В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение
Подача электричества и воды возобновилась в Херсоне после отключения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:13
2022-08-30T17:13
2022-08-30T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 30 авг - РИА Новости. Подача электричества и воды возобновилась в Херсоне после отключения, передает корреспондент РИА Новости.На улицах вновь ездят троллейбусы, работают светофоры, возобновили работу магазины и кафе.Херсон вновь остался без электроэнергии днем во вторник. В ГУП "Херсоноблэнерго" сообщали, что проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии.Ранее Херсон неоднократно оставался без электричества после обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220830/kherson-1813092982.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
17:13 30.08.2022 (обновлено: 17:46 30.08.2022)
В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение
В Херсоне возобновили подачу воды и электроэнергии
ХЕРСОН, 30 авг - РИА Новости. Подача электричества и воды возобновилась в Херсоне после отключения, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах вновь ездят троллейбусы, работают светофоры, возобновили работу магазины и кафе.
Херсон вновь остался без электроэнергии днем во вторник. В ГУП "Херсоноблэнерго" сообщали, что проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии.
Ранее Херсон неоднократно оставался без электричества после обстрелов со стороны украинских войск.