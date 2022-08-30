https://ria.ru/20220830/kherson-1813221499.html

В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение

В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение - РИА Новости, 30.08.2022

В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение

Подача электричества и воды возобновилась в Херсоне после отключения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:13

2022-08-30T17:13

2022-08-30T17:46

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ХЕРСОН, 30 авг - РИА Новости. Подача электричества и воды возобновилась в Херсоне после отключения, передает корреспондент РИА Новости.На улицах вновь ездят троллейбусы, работают светофоры, возобновили работу магазины и кафе.Херсон вновь остался без электроэнергии днем во вторник. В ГУП "Херсоноблэнерго" сообщали, что проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии.Ранее Херсон неоднократно оставался без электричества после обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813092982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область