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В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение
В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение - РИА Новости, 30.08.2022
В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение
Подача электричества и воды возобновилась в Херсоне после отключения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:13
2022-08-30T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 30 авг - РИА Новости. Подача электричества и воды возобновилась в Херсоне после отключения, передает корреспондент РИА Новости.На улицах вновь ездят троллейбусы, работают светофоры, возобновили работу магазины и кафе.Херсон вновь остался без электроэнергии днем во вторник. В ГУП "Херсоноблэнерго" сообщали, что проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии.Ранее Херсон неоднократно оставался без электричества после обстрелов со стороны украинских войск.
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в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
17:13 30.08.2022 (обновлено: 17:46 30.08.2022)
 
В Херсоне восстановили электро- и водоснабжение

В Херсоне возобновили подачу воды и электроэнергии

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 30 авг - РИА Новости. Подача электричества и воды возобновилась в Херсоне после отключения, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах вновь ездят троллейбусы, работают светофоры, возобновили работу магазины и кафе.
Херсон вновь остался без электроэнергии днем во вторник. В ГУП "Херсоноблэнерго" сообщали, что проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии.
Ранее Херсон неоднократно оставался без электричества после обстрелов со стороны украинских войск.
Кадры с места ликвидации боевиков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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