Киев показывает, что ему не нужны жители Херсона, заявили в Госдуме
Депутат Белик: Киев наглядно показывает, что ему не нужны жители Херсонской области
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки контрнаступлений и обстрелы Херсонской области являются показателем, что люди там украинским властям не нужны, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Ранее в Минобороны России сообщили, что попытки наступления украинской армии в Херсонской и Николаевской областях с треском провалились. При этом, по данным местных властей, украинская сторона предприняла массированный ракетный обстрел региона.
"Все это проявление американской тактики и политики уничтожения инакомыслия. При этом если в Вашингтоне инакомыслие сидит в тюрьме, то на Украине уничтожается физически. Жители Херсонской области на себе это сейчас испытывают. Официальному Киеву не нужны люди в ожидании референдума, им нужны даже не территории, а стремление показать всем остальным областям, что будет с теми, кто перейдет на сторону России", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, именно США в свое время демонстрировали всему миру, как можно уничтожить коренное население, а выживших загнать в резервации, чтобы остальные не подумали "поднять томагавк на белого человека".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.