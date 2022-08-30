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Киев показывает, что ему не нужны жители Херсона, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/kherson-1813191884.html
Киев показывает, что ему не нужны жители Херсона, заявили в Госдуме
Киев показывает, что ему не нужны жители Херсона, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.08.2022
Киев показывает, что ему не нужны жители Херсона, заявили в Госдуме
Попытки контрнаступлений и обстрелы Херсонской области являются показателем, что люди там украинским властям не нужны, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:07
2022-08-30T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
россия
госдума рф
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки контрнаступлений и обстрелы Херсонской области являются показателем, что люди там украинским властям не нужны, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.Ранее в Минобороны России сообщили, что попытки наступления украинской армии в Херсонской и Николаевской областях с треском провалились. При этом, по данным местных властей, украинская сторона предприняла массированный ракетный обстрел региона."Все это проявление американской тактики и политики уничтожения инакомыслия. При этом если в Вашингтоне инакомыслие сидит в тюрьме, то на Украине уничтожается физически. Жители Херсонской области на себе это сейчас испытывают. Официальному Киеву не нужны люди в ожидании референдума, им нужны даже не территории, а стремление показать всем остальным областям, что будет с теми, кто перейдет на сторону России", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, именно США в свое время демонстрировали всему миру, как можно уничтожить коренное население, а выживших загнать в резервации, чтобы остальные не подумали "поднять томагавк на белого человека".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220830/kherson-1813095118.html
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в мире, херсонская область , херсон, украина, россия, госдума рф, дмитрий белик, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Украина, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:07 30.08.2022
 
Киев показывает, что ему не нужны жители Херсона, заявили в Госдуме

Депутат Белик: Киев наглядно показывает, что ему не нужны жители Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки контрнаступлений и обстрелы Херсонской области являются показателем, что люди там украинским властям не нужны, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Ранее в Минобороны России сообщили, что попытки наступления украинской армии в Херсонской и Николаевской областях с треском провалились. При этом, по данным местных властей, украинская сторона предприняла массированный ракетный обстрел региона.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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"Все это проявление американской тактики и политики уничтожения инакомыслия. При этом если в Вашингтоне инакомыслие сидит в тюрьме, то на Украине уничтожается физически. Жители Херсонской области на себе это сейчас испытывают. Официальному Киеву не нужны люди в ожидании референдума, им нужны даже не территории, а стремление показать всем остальным областям, что будет с теми, кто перейдет на сторону России", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, именно США в свое время демонстрировали всему миру, как можно уничтожить коренное население, а выживших загнать в резервации, чтобы остальные не подумали "поднять томагавк на белого человека".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонУкраинаРоссияГосдума РФДмитрий БеликСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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