https://ria.ru/20220830/kherson-1813183397.html
Электроснабжение Херсона восстановят в течение двух-трех часов
Электроснабжение Херсона восстановят в течение двух-трех часов - РИА Новости, 30.08.2022
Электроснабжение Херсона восстановят в течение двух-трех часов
Электроснабжение Херсона и области восстановят в течение двух – трех часов, идет переключение отремонтированных линий, сообщили энергетики региона. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:39
2022-08-30T15:39
2022-08-30T15:39
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херсон
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Электроснабжение Херсона и области восстановят в течение двух – трех часов, идет переключение отремонтированных линий, сообщили энергетики региона.Херсон вновь остался без электроэнергии днем во вторник, специалисты разбираются в ситуации. Как передает корреспондент РИА Новости, в городе встали троллейбусы, не работают кафе и магазины с электронной формой обслуживания, прекращено водоснабжение."Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует свет, это вызвано тем, что специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Процедура займет не более двух - трех часов, и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области", – говорится в сообщении "Херсоноблэнерго".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область
В мире, Херсон, Херсонская область
Электроснабжение Херсона восстановят в течение двух-трех часов
Электроснабжение Херсона и области пообещали восстановить в течение двух-трех часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Электроснабжение Херсона и области восстановят в течение двух – трех часов, идет переключение отремонтированных линий, сообщили энергетики региона.
Херсон вновь остался без электроэнергии днем во вторник, специалисты разбираются в ситуации. Как передает корреспондент РИА Новости, в городе встали троллейбусы, не работают кафе и магазины с электронной формой обслуживания, прекращено водоснабжение.
"Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует свет, это вызвано тем, что специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Процедура займет не более двух - трех часов, и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области", – говорится в сообщении "Херсоноблэнерго".