https://ria.ru/20220830/kherson-1813183397.html

Электроснабжение Херсона восстановят в течение двух-трех часов

Электроснабжение Херсона восстановят в течение двух-трех часов - РИА Новости, 30.08.2022

Электроснабжение Херсона восстановят в течение двух-трех часов

Электроснабжение Херсона и области восстановят в течение двух – трех часов, идет переключение отремонтированных линий, сообщили энергетики региона. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:39

2022-08-30T15:39

2022-08-30T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Электроснабжение Херсона и области восстановят в течение двух – трех часов, идет переключение отремонтированных линий, сообщили энергетики региона.Херсон вновь остался без электроэнергии днем во вторник, специалисты разбираются в ситуации. Как передает корреспондент РИА Новости, в городе встали троллейбусы, не работают кафе и магазины с электронной формой обслуживания, прекращено водоснабжение."Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует свет, это вызвано тем, что специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Процедура займет не более двух - трех часов, и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области", – говорится в сообщении "Херсоноблэнерго".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсон, херсонская область