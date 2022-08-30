https://ria.ru/20220830/kherson-1813166726.html

Херсон снова оказался обесточен

Херсон снова оказался обесточен - РИА Новости, 30.08.2022

Херсон снова оказался обесточен

Херсон и область вновь остались без электроснабжения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:03

2022-08-30T15:03

2022-08-30T15:47

в мире

херсон

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

россия

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ХЕРСОН, 30 авг — РИА Новости. Херсон и область вновь остались без электроснабжения, передает корреспондент РИА Новости.В городе встали троллейбусы, не работают кафе и магазины с электронной формой оплаты, а также отключено водоснабжение.Как уточнили местные энергетики, свет в городе отсутствует, поскольку специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети, подачу электроэнергии планируют восстановить в течение двух-трех часов.На минувшей неделе Херсон и близлежащие населенные пункты дважды оказывались обесточены. При этом, как заявлял заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, отсутствие электричества не было связано с обстрелами области со стороны ВСУ.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220825/kherson-1811979184.html

https://ria.ru/20220829/kherson-1812875997.html

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херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, россия