https://ria.ru/20220830/kherson-1813166726.html
Херсон снова оказался обесточен
Херсон снова оказался обесточен - РИА Новости, 30.08.2022
Херсон снова оказался обесточен
Херсон и область вновь остались без электроснабжения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:03
2022-08-30T15:03
2022-08-30T15:47
в мире
херсон
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
россия
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ХЕРСОН, 30 авг — РИА Новости. Херсон и область вновь остались без электроснабжения, передает корреспондент РИА Новости.В городе встали троллейбусы, не работают кафе и магазины с электронной формой оплаты, а также отключено водоснабжение.Как уточнили местные энергетики, свет в городе отсутствует, поскольку специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети, подачу электроэнергии планируют восстановить в течение двух-трех часов.На минувшей неделе Херсон и близлежащие населенные пункты дважды оказывались обесточены. При этом, как заявлял заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, отсутствие электричества не было связано с обстрелами области со стороны ВСУ.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220825/kherson-1811979184.html
https://ria.ru/20220829/kherson-1812875997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:03 30.08.2022 (обновлено: 15:47 30.08.2022)
Херсон снова оказался обесточен
В Херсоне из-за отключения электроэнергии встали троллейбусы и прекратилась подача воды