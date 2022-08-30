Херсон никогда не вернется под контроль Украины, заявили власти региона
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: регион никогда не вернется под контроль Украины
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Херсонская область никогда не вернется под контроль Украины, что бы Киев ни делал, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале заявил, что Украина вернет территории Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива.
"Херсонская область никогда уже не вернется под контроль нацистов, что бы они ни обещали, что бы ни делали, какими бы силами не пытались сражаться со справедливостью, которую мы сегодня имеем и получаем", - сказал журналистам Стремоусов. По его словам, Херсон был, есть и остается русским городом, все наступления бесполезны. "Все те, кто сегодня идет в бой, пытаясь каким-то образом жить непонятной идеей нацизма, обречены, их нападения бесполезны. Россия войны не начинает, Россия войны заканчивает", - сказал Стремоусов.
Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика, сообщили в понедельник в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что попытка наступления с треском провалилась.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.