https://ria.ru/20220830/kherson-1813095118.html

Херсон никогда не вернется под контроль Украины, заявили власти региона

Херсон никогда не вернется под контроль Украины, заявили власти региона - РИА Новости, 30.08.2022

Херсон никогда не вернется под контроль Украины, заявили власти региона

Херсонская область никогда не вернется под контроль Украины, что бы Киев ни делал, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:54

2022-08-30T11:54

2022-08-30T11:54

специальная военная операция на украине

украина

херсон

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Херсонская область никогда не вернется под контроль Украины, что бы Киев ни делал, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале заявил, что Украина вернет территории Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива."Херсонская область никогда уже не вернется под контроль нацистов, что бы они ни обещали, что бы ни делали, какими бы силами не пытались сражаться со справедливостью, которую мы сегодня имеем и получаем", - сказал журналистам Стремоусов. По его словам, Херсон был, есть и остается русским городом, все наступления бесполезны. "Все те, кто сегодня идет в бой, пытаясь каким-то образом жить непонятной идеей нацизма, обречены, их нападения бесполезны. Россия войны не начинает, Россия войны заканчивает", - сказал Стремоусов.Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика, сообщили в понедельник в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что попытка наступления с треском провалилась.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220830/vertolet-1813057566.html

https://ria.ru/20220830/kherson-1813046896.html

украина

херсон

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, херсон, в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр