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Группу людей с оружием уничтожили в предместье Херсона - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Группу людей с оружием уничтожили в предместье Херсона
Группу людей с оружием уничтожили в предместье Херсона - РИА Новости, 30.08.2022
Группу людей с оружием уничтожили в предместье Херсона
Группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:47
2022-08-30T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ/ХЕРСОН, 30 авг – РИА Новости. Группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Малочисленная группа неизвестных людей с оружием оказала сопротивление и была уничтожена в предместье города", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, ситуация в городе находится под контролем."Никакого прорыва обороны области не было. Это может быть группа местных "сумасшедших", которые еще не сдали оружие и, услышав новости о фейковом наступлении украинских войск, могла попытаться оказать сопротивление. Наступления никакого украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись", - сказал Стремоусов."На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонском направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона. Один из преступников ликвидирован. В настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия", - сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220824/skhron-1811796172.html
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Кадры с места ликвидации боевиков в Херсоне
При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружены американские гранатомёты и форма британского образца
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в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
11:47 30.08.2022 (обновлено: 15:05 30.08.2022)
 
Группу людей с оружием уничтожили в предместье Херсона

Стремоусов заявил, что группу неизвестных людей с оружием уничтожили в предместье Херсона

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ/ХЕРСОН, 30 авг – РИА Новости. Группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Малочисленная группа неизвестных людей с оружием оказала сопротивление и была уничтожена в предместье города", - сказал РИА Новости Стремоусов.
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По его словам, ситуация в городе находится под контролем.
"Никакого прорыва обороны области не было. Это может быть группа местных "сумасшедших", которые еще не сдали оружие и, услышав новости о фейковом наступлении украинских войск, могла попытаться оказать сопротивление. Наступления никакого украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись", - сказал Стремоусов.
"На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонском направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона. Один из преступников ликвидирован. В настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия", - сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Херсонской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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