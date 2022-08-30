11:47 30.08.2022 (обновлено: 15:05 30.08.2022)
Группу людей с оружием уничтожили в предместье Херсона
Стремоусов заявил, что группу неизвестных людей с оружием уничтожили в предместье Херсона
СИМФЕРОПОЛЬ/ХЕРСОН, 30 авг – РИА Новости. Группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Малочисленная группа неизвестных людей с оружием оказала сопротивление и была уничтожена в предместье города", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, ситуация в городе находится под контролем.
"Никакого прорыва обороны области не было. Это может быть группа местных "сумасшедших", которые еще не сдали оружие и, услышав новости о фейковом наступлении украинских войск, могла попытаться оказать сопротивление. Наступления никакого украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись", - сказал Стремоусов.
"На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонском направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона. Один из преступников ликвидирован. В настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия", - сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Херсонской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.