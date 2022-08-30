https://ria.ru/20220830/kherson-1813070857.html

ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном

ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном - РИА Новости, 30.08.2022

ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном

Украинские войска минувшей ночью предприняли новую попытку разрушить Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:30

2022-08-30T10:30

2022-08-30T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью предприняли новую попытку разрушить Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украина обстреливает мост уже несколько месяцев. Представители киевской власти ранее заявляли о цели полностью разрушить транспортный переход. Ракетные удары наносятся из американских реактивных систем HIMARS. В настоящее время мост из-за повреждений полотна остается закрытым для движения. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа."Украинские националисты предприняли новую попытку обстрелять Антоновский мост. Сработала система ПВО. Мост не разрушен, все нормально", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, украинские войска также обстреляли гражданскую инфраструктуру города. Есть попадания в жилые дома. Информация о пострадавших не поступала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР.Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота. На северном направлении заметно снижена военная активность российских подразделений в районах ранее частично блокированных городов Сумы и Чернигов – как отмечали в Кремле, для интенсификации переговорного процесса.

https://ria.ru/20220830/zapad-1813047903.html

https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812905853.html

https://ria.ru/20220828/obstrel-1812754433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины