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ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/kherson-1813070857.html
ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном
ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном - РИА Новости, 30.08.2022
ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном
Украинские войска минувшей ночью предприняли новую попытку разрушить Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:30
2022-08-30T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью предприняли новую попытку разрушить Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украина обстреливает мост уже несколько месяцев. Представители киевской власти ранее заявляли о цели полностью разрушить транспортный переход. Ракетные удары наносятся из американских реактивных систем HIMARS. В настоящее время мост из-за повреждений полотна остается закрытым для движения. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа."Украинские националисты предприняли новую попытку обстрелять Антоновский мост. Сработала система ПВО. Мост не разрушен, все нормально", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, украинские войска также обстреляли гражданскую инфраструктуру города. Есть попадания в жилые дома. Информация о пострадавших не поступала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР.Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота. На северном направлении заметно снижена военная активность российских подразделений в районах ранее частично блокированных городов Сумы и Чернигов – как отмечали в Кремле, для интенсификации переговорного процесса.
https://ria.ru/20220830/zapad-1813047903.html
https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812905853.html
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украина
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в мире, украина, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
10:30 30.08.2022
 
ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о новой попытке ВСУ разрушить Антоновский мост

© РИА НовостиАнтоновский мост в Херсоне
Антоновский мост в Херсоне
© РИА Новости
Антоновский мост в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью предприняли новую попытку разрушить Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украина обстреливает мост уже несколько месяцев. Представители киевской власти ранее заявляли о цели полностью разрушить транспортный переход. Ракетные удары наносятся из американских реактивных систем HIMARS. В настоящее время мост из-за повреждений полотна остается закрытым для движения. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.
Херсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
04:18Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области назвали Запад ответственным за обстрелы региона
"Украинские националисты предприняли новую попытку обстрелять Антоновский мост. Сработала система ПВО. Мост не разрушен, все нормально", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, украинские войска также обстреляли гражданскую инфраструктуру города. Есть попадания в жилые дома. Информация о пострадавших не поступала.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР.
Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота. На северном направлении заметно снижена военная активность российских подразделений в районах ранее частично блокированных городов Сумы и Чернигов – как отмечали в Кремле, для интенсификации переговорного процесса.
Порт в Бердянске - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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