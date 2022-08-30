04:09 30.08.2022 (обновлено: 04:32 30.08.2022)
Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что люди ненавидят Зеленского
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Чем больше украинские нацисты обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Люди ненавидят (Владимира) Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации", - сказал Стремоусов.
По его словам, все заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью – это их "бессмысленные эмоции и рефлексия", так как точка невозврата пройдена.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.