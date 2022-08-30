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Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/kherson-1813047766.html
Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому
Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому
Чем больше украинские нацисты обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T04:09
2022-08-30T04:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Чем больше украинские нацисты обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, все заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью – это их "бессмысленные эмоции и рефлексия", так как точка невозврата пройдена.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, херсонская область , херсон, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Украина, Россия
04:09 30.08.2022 (обновлено: 04:32 30.08.2022)
 
Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что люди ненавидят Зеленского

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Чем больше украинские нацисты обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Люди ненавидят (Владимира) Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации", - сказал Стремоусов.
По его словам, все заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью – это их "бессмысленные эмоции и рефлексия", так как точка невозврата пройдена.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Женщина с ребенком и российский военный в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонУкраинаРоссия
 
 
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