https://ria.ru/20220830/kherson-1813047766.html

Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому

Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Херсонской области рассказали об отношении людей к Зеленскому

Чем больше украинские нацисты обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T04:09

2022-08-30T04:09

2022-08-30T04:32

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Чем больше украинские нацисты обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, все заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью – это их "бессмысленные эмоции и рефлексия", так как точка невозврата пройдена.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813046896.html

херсонская область

херсон

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область , херсон, украина, россия