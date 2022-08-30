https://ria.ru/20220830/kherson-1813046896.html

Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона

Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона - РИА Новости, 30.08.2022

Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона

Херсонская область находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил РИА... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T03:26

2022-08-30T03:26

2022-08-30T03:34

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Херсонская область находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ходе боев уничтожены 26 танков ВСУ, 23 БМП и девять других бронированных машин, сбиты два штурмовика Су-25. Противник потерял более 560 военнослужащих.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220826/kherson-1812334425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область , украина, херсон, россия