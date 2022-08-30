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Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/kherson-1813046896.html
Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона
Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона - РИА Новости, 30.08.2022
Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона
Херсонская область находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил РИА... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T03:26
2022-08-30T03:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
херсон
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Херсонская область находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ходе боев уничтожены 26 танков ВСУ, 23 БМП и девять других бронированных машин, сбиты два штурмовика Су-25. Противник потерял более 560 военнослужащих.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, херсонская область , украина, херсон, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Херсон, Россия
03:26 30.08.2022 (обновлено: 03:34 30.08.2022)
 
Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона

Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонской области выстроено несколько защитных рубежей

© AP PhotoЖенщина с ребенком и российский военный в Херсоне
Женщина с ребенком и российский военный в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo
Женщина с ребенком и российский военный в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Херсонская область находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает", - сказал он, комментируя заявления украинской стороны о начале контрнаступления на южном направлении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ходе боев уничтожены 26 танков ВСУ, 23 БМП и девять других бронированных машин, сбиты два штурмовика Су-25. Противник потерял более 560 военнослужащих.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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26 августа, 15:59Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаХерсонРоссия
 
 
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