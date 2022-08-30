03:26 30.08.2022 (обновлено: 03:34 30.08.2022)
Херсонской области ничего не угрожает, заявили в администрации региона
Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонской области выстроено несколько защитных рубежей
© AP PhotoЖенщина с ребенком и российский военный в Херсоне
© AP Photo
Женщина с ребенком и российский военный в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Херсонская область находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает", - сказал он, комментируя заявления украинской стороны о начале контрнаступления на южном направлении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ходе боев уничтожены 26 танков ВСУ, 23 БМП и девять других бронированных машин, сбиты два штурмовика Су-25. Противник потерял более 560 военнослужащих.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.