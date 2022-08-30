https://ria.ru/20220830/karlson-1813216791.html

Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду

Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду - РИА Новости, 30.08.2022

Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду

Россия выигрывает в борьбе на Украине, в то время как политика санкций уничтожает экономику Запада, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. "Странная... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:00

2022-08-30T17:00

2022-08-30T20:16

в мире

санкции в отношении россии

цены на нефть

украина

европа

владимир путин

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия выигрывает в борьбе на Украине, в то время как политика санкций уничтожает экономику Запада, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. "Странная вещь: если смотреть на факты, Владимир Путин не проигрывает конфликт на Украине, <…> он побеждает", — сказал журналист. При этом, по его мнению, президент США Джо Байден не хочет прекращать поддержку Украины, пока Россия не капитулирует. "Это даже не плохая политика. Это безумие, бессмыслица. Следовать этому пути можно, только если целью является полное уничтожение Запада", — добавил ведущий. Кроме того, Карлсон раскритиковал европейских политиков за введение санкций против России. Он считает, что эти меры стали главной причиной кризиса, при этом те, кто их вводил, знали, чем это обернется. Автор видит единственный способ "спасти мировую экономику" с помощью возобновления поставок энергоресурсов из России. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html

https://ria.ru/20220830/nato-1813121734.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

украина

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, санкции в отношении россии, цены на нефть, украина, европа, владимир путин, джо байден, сша