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Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду - РИА Новости, 30.08.2022
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Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду
Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду - РИА Новости, 30.08.2022
Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду
Россия выигрывает в борьбе на Украине, в то время как политика санкций уничтожает экономику Запада, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. "Странная... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:00
2022-08-30T20:16
в мире
санкции в отношении россии
цены на нефть
украина
европа
владимир путин
джо байден
сша
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия выигрывает в борьбе на Украине, в то время как политика санкций уничтожает экономику Запада, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. "Странная вещь: если смотреть на факты, Владимир Путин не проигрывает конфликт на Украине, &lt;…&gt; он побеждает", — сказал журналист. При этом, по его мнению, президент США Джо Байден не хочет прекращать поддержку Украины, пока Россия не капитулирует. "Это даже не плохая политика. Это безумие, бессмыслица. Следовать этому пути можно, только если целью является полное уничтожение Запада", — добавил ведущий. Кроме того, Карлсон раскритиковал европейских политиков за введение санкций против России. Он считает, что эти меры стали главной причиной кризиса, при этом те, кто их вводил, знали, чем это обернется. Автор видит единственный способ "спасти мировую экономику" с помощью возобновления поставок энергоресурсов из России. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html
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в мире, санкции в отношении россии, цены на нефть, украина, европа, владимир путин, джо байден, сша
В мире, Санкции в отношении России, Цены на нефть, Украина, Европа, Владимир Путин, Джо Байден, США
17:00 30.08.2022 (обновлено: 20:16 30.08.2022)
 
Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду

Телеведущий Fox Карлсон: Россия выигрывает на Украине, а политика санкций уничтожает Запад

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия выигрывает в борьбе на Украине, в то время как политика санкций уничтожает экономику Запада, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Странная вещь: если смотреть на факты, Владимир Путин не проигрывает конфликт на Украине, <…> он побеждает", — сказал журналист.
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При этом, по его мнению, президент США Джо Байден не хочет прекращать поддержку Украины, пока Россия не капитулирует.

"Это даже не плохая политика. Это безумие, бессмыслица. Следовать этому пути можно, только если целью является полное уничтожение Запада", — добавил ведущий.

Кроме того, Карлсон раскритиковал европейских политиков за введение санкций против России. Он считает, что эти меры стали главной причиной кризиса, при этом те, кто их вводил, знали, чем это обернется.
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После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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