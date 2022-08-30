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Власти Чечни пригласили противников концерта Jony в Грозном на встречу - РИА Новости, 30.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220830/jony-1813261225.html
Власти Чечни пригласили противников концерта Jony в Грозном на встречу
Власти Чечни пригласили противников концерта Jony в Грозном на встречу - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Чечни пригласили противников концерта Jony в Грозном на встречу
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пригласил на встречу противников концерта в Грозном певца Jony... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:41
2022-08-30T19:41
шоубиз
грозный
турция
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ГРОЗНЫЙ, 30 авг - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пригласил на встречу противников концерта в Грозном певца Jony. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.В соцсетях ранее раскритиковали предстоящий концерт певца в Грозном 4 ноября."Ждём всех интернет-героев завтра в 13:00 на площади перед Домом торжеств имени Дагуна Омаева", - написал Дудаев.В своем видеообращении на чеченском языке Дудаев отметил, что концерт Jony согласован с Министерством культуры Чечни, согласованы репертуар певца, тексты песен и внешний вид."В нашу республику приезжает много известных людей, накануне сообщалось, что с концертом в Грозный приедет певец Jony, который по национальности является азербайджанцем, а также мусульманином. Он со своими концертами выступает в Турции, ОАЭ... Однако некоторые "псевдоимамы" начали выступать в интернете с заявлениями, что его визит в нашу республику - это большой стыд и это нельзя допустить. Концерт исполнителя Jony согласован с Министерством культуры Чеченской республики", - добавил министр.
https://ria.ru/20220829/vaykule-1812827102.html
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грозный, турция, оаэ
Шоубиз, Грозный, Турция, ОАЭ
19:41 30.08.2022
 
Власти Чечни пригласили противников концерта Jony в Грозном на встречу

Власти Чечни пригласили противников концерта певца Jony в Грозном на встречу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Jony (Джахид Гусейнли)
Певец Jony (Джахид Гусейнли) - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Jony (Джахид Гусейнли). Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 авг - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пригласил на встречу противников концерта в Грозном певца Jony. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
В соцсетях ранее раскритиковали предстоящий концерт певца в Грозном 4 ноября.
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"Ждём всех интернет-героев завтра в 13:00 на площади перед Домом торжеств имени Дагуна Омаева", - написал Дудаев.
В своем видеообращении на чеченском языке Дудаев отметил, что концерт Jony согласован с Министерством культуры Чечни, согласованы репертуар певца, тексты песен и внешний вид.
"В нашу республику приезжает много известных людей, накануне сообщалось, что с концертом в Грозный приедет певец Jony, который по национальности является азербайджанцем, а также мусульманином. Он со своими концертами выступает в Турции, ОАЭ... Однако некоторые "псевдоимамы" начали выступать в интернете с заявлениями, что его визит в нашу республику - это большой стыд и это нельзя допустить. Концерт исполнителя Jony согласован с Министерством культуры Чеченской республики", - добавил министр.
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ШоубизГрозныйТурцияОАЭ
 
 
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