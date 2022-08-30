https://ria.ru/20220830/jony-1813261225.html

Власти Чечни пригласили противников концерта Jony в Грозном на встречу

Власти Чечни пригласили противников концерта Jony в Грозном на встречу - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Чечни пригласили противников концерта Jony в Грозном на встречу

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пригласил на встречу противников концерта в Грозном певца Jony... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:41

2022-08-30T19:41

2022-08-30T19:41

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ГРОЗНЫЙ, 30 авг - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пригласил на встречу противников концерта в Грозном певца Jony. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.В соцсетях ранее раскритиковали предстоящий концерт певца в Грозном 4 ноября."Ждём всех интернет-героев завтра в 13:00 на площади перед Домом торжеств имени Дагуна Омаева", - написал Дудаев.В своем видеообращении на чеченском языке Дудаев отметил, что концерт Jony согласован с Министерством культуры Чечни, согласованы репертуар певца, тексты песен и внешний вид."В нашу республику приезжает много известных людей, накануне сообщалось, что с концертом в Грозный приедет певец Jony, который по национальности является азербайджанцем, а также мусульманином. Он со своими концертами выступает в Турции, ОАЭ... Однако некоторые "псевдоимамы" начали выступать в интернете с заявлениями, что его визит в нашу республику - это большой стыд и это нельзя допустить. Концерт исполнителя Jony согласован с Министерством культуры Чеченской республики", - добавил министр.

https://ria.ru/20220829/vaykule-1812827102.html

https://ria.ru/20220826/zveri-1812376317.html

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грозный, турция, оаэ