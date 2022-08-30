https://ria.ru/20220830/jackson-1813198346.html

Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана

Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана - РИА Новости, 30.08.2022

Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана

Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана "Песочный человек". Об этом писатель рассказал в подкасте Happy Sad Confused, пишет... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:16

2022-08-30T17:16

2022-08-30T17:26

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана "Песочный человек". Об этом писатель рассказал в подкасте Happy Sad Confused, пишет IndieWire.По его словам, в 1996 году король поп-музыки хотел сыграть Морфея и даже позвонил тогдашнему главе Warner Bros. с просьбой сняться в телеадаптации.Серия комиксов Геймана выходила с 1989 по 1996 год, а экранизации на ТВ появились еще в 1991 году.Морфеем Джексон так и не стал, но в кино появлялся неоднократно. Например, он снимался в таких фильмах, как "Лунная походка", "Люди в черном 2" и других. Недавно состоялась премьера сериала "Песочный человек". Морфей — главный персонаж. Его образ воплотил Том Старридж. Повелитель царства снов попадает в плен к колдуну. Только через 106 лет ему удается вырваться из заточения.

https://ria.ru/20220826/gaiman-1812314527.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, музыка, книги, майкл джексон