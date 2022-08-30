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Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана
Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана - РИА Новости, 30.08.2022
Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана
Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана "Песочный человек". Об этом писатель рассказал в подкасте Happy Sad Confused, пишет... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:16
2022-08-30T17:16
2022-08-30T17:26
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана "Песочный человек". Об этом писатель рассказал в подкасте Happy Sad Confused, пишет IndieWire.По его словам, в 1996 году король поп-музыки хотел сыграть Морфея и даже позвонил тогдашнему главе Warner Bros. с просьбой сняться в телеадаптации.Серия комиксов Геймана выходила с 1989 по 1996 год, а экранизации на ТВ появились еще в 1991 году.Морфеем Джексон так и не стал, но в кино появлялся неоднократно. Например, он снимался в таких фильмах, как "Лунная походка", "Люди в черном 2" и других. Недавно состоялась премьера сериала "Песочный человек". Морфей — главный персонаж. Его образ воплотил Том Старридж. Повелитель царства снов попадает в плен к колдуну. Только через 106 лет ему удается вырваться из заточения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, музыка, книги, майкл джексон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Музыка, Книги, Майкл Джексон
17:16 30.08.2022 (обновлено: 17:26 30.08.2022)
Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана
Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана "Песочный человек"
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Майкл Джексон просил роль в экранизации графического романа Геймана "Песочный человек". Об этом писатель рассказал в подкасте Happy Sad Confused, пишет
IndieWire.
По его словам, в 1996 году король поп-музыки хотел сыграть Морфея и даже позвонил тогдашнему главе Warner Bros. с просьбой сняться в телеадаптации.
Серия комиксов Геймана выходила с 1989 по 1996 год, а экранизации на ТВ появились еще в 1991 году.
Морфеем Джексон так и не стал, но в кино появлялся неоднократно. Например, он снимался в таких фильмах, как "Лунная походка", "Люди в черном 2" и других.
Недавно состоялась премьера сериала "Песочный человек". Морфей — главный персонаж. Его образ воплотил Том Старридж. Повелитель царства снов попадает в плен к колдуну. Только через 106 лет ему удается вырваться из заточения.