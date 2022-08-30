https://ria.ru/20220830/it-1813249824.html

В Россию хочет вернуться половина уехавших IT-специалистов, заявил эксперт

В Россию хочет вернуться половина уехавших IT-специалистов, заявил эксперт - РИА Новости, 30.08.2022

В Россию хочет вернуться половина уехавших IT-специалистов, заявил эксперт

Среди IT-специалистов, уехавших из России, 50,7% хотят вернуться в ближайшие полгода, остальные 49,3% пока не планируют возвращаться, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:45

2022-08-30T18:45

2022-08-30T18:45

россия

киргизия

российская ассоциация электронных коммуникаций

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Среди IT-специалистов, уехавших из России, 50,7% хотят вернуться в ближайшие полгода, остальные 49,3% пока не планируют возвращаться, рассказал РИА Новости глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко."Среди уехавших из России IT-сотрудников 49,3% не планируют возвращаться в Россию в ближайшие шесть месяцев, остальные 50,7% хотят вернуться", - рассказал Плуготаренко. Он также отметил, что процентное соотношение по сравнению с маем изменилось - количество тех, кто рассматривает вариант возвращения, выросло на 2,3%.Эксперт сообщил, что релокация сохраняет стихийный характер. По его словам, важно со стороны российской власти и отраслевых объединений консультировать IT-специалистов, желающих уехать, относительно оправданности релокации как бизнеса, так и личной.Плуготаренко пояснил, что в случае, если решение не спонтанное, необходимо сохранить коммуникацию и поддерживать отношения с IT-специалистами."Уверен, что многие такие уехавшие в спокойном и режиме будут продолжать работать с Россией, обеспечивая дистанционной работой своих коллег. А многие вернутся в итоге, запустив представительство в Киргизии, или просто потому что успокоился, почувствовал разницу, дома лучше", - считает эксперт.Он напомнил, что кабмин Киргизии облегчил условия пребывания и работы в республике для зарубежных IT-специалистов. "Киргизия в этом случае – довольно логичный выбор для релокации бизнеса с сохранением связей одновременно с Западом и с Россией", - заявил глава РАЭК.

https://ria.ru/20220707/it-1800990229.html

https://ria.ru/20220823/artisty-1811643524.html

россия

киргизия

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россия, киргизия, российская ассоциация электронных коммуникаций