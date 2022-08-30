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Иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия, заявили в прокуратуре - РИА Новости, 30.08.2022
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Шоубиз
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Иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия, заявили в прокуратуре
Иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия, заявили в прокуратуре - РИА Новости, 30.08.2022
Иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия, заявили в прокуратуре
Иск прокуратуры Москвы к известному рэперу Oxxxymiron связан с его песней, где усматривается "публичное оправдание идеологии насилия", сообщила РИА Новости во... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:09
2022-08-30T12:32
москва
происшествия
шоубиз
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Иск прокуратуры Москвы к известному рэперу Oxxxymiron связан с его песней, где усматривается "публичное оправдание идеологии насилия", сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Ранее в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что в инстанции зарегистрирован административный иск прокурора о признании экстремистскими неких материалов, распространяемых в интернете Oxxxymiron. Детали тогда не пояснялись."Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", - сказала Нефедова.Уточняется, что видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о песне "Последний звонок" и видеоклипе на нее.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия, Шоубиз
12:09 30.08.2022 (обновлено: 12:32 30.08.2022)
 
Иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия, заявили в прокуратуре

В прокуратуре Москвы заявили, что иск к рэперу Oxxxymiron связан с оправданием насилия

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Оксимирон
Рэп-исполнитель Оксимирон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рэп-исполнитель Оксимирон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Иск прокуратуры Москвы к известному рэперу Oxxxymiron связан с его песней, где усматривается "публичное оправдание идеологии насилия", сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Ранее в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что в инстанции зарегистрирован административный иск прокурора о признании экстремистскими неких материалов, распространяемых в интернете Oxxxymiron. Детали тогда не пояснялись.
"Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", - сказала Нефедова.
Уточняется, что видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о песне "Последний звонок" и видеоклипе на нее.
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