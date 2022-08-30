https://ria.ru/20220830/isk-1813100115.html

Иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия, заявили в прокуратуре

Иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия, заявили в прокуратуре - РИА Новости, 30.08.2022

Иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия, заявили в прокуратуре

Иск прокуратуры Москвы к известному рэперу Oxxxymiron связан с его песней, где усматривается "публичное оправдание идеологии насилия", сообщила РИА Новости во... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:09

2022-08-30T12:09

2022-08-30T12:32

москва

происшествия

шоубиз

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Иск прокуратуры Москвы к известному рэперу Oxxxymiron связан с его песней, где усматривается "публичное оправдание идеологии насилия", сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Ранее в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что в инстанции зарегистрирован административный иск прокурора о признании экстремистскими неких материалов, распространяемых в интернете Oxxxymiron. Детали тогда не пояснялись."Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", - сказала Нефедова.Уточняется, что видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о песне "Последний звонок" и видеоклипе на нее.

https://ria.ru/20220824/eldzhey-1811834121.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия