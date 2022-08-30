https://ria.ru/20220830/irak-1813286752.html
Премьер Ирака пообещал подать в отставку, если ситуация в стране ухудшится
Премьер Ирака пообещал подать в отставку, если ситуация в стране ухудшится - РИА Новости, 30.08.2022
Премьер Ирака пообещал подать в отставку, если ситуация в стране ухудшится
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми во вторник в своем телеобращении к нации вслед за прекращением протестов сторонниками популярного шиитского лидера... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T23:16
2022-08-30T23:16
2022-08-30T23:16
в мире
муктада ас-садр
багдад (город)
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми во вторник в своем телеобращении к нации вслед за прекращением протестов сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра заявил, что подаст в отставку если положение в стране ухудшится.Столкновения вспыхнули в Багдаде и других провинциях страны в понедельник после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил об отказе от политической деятельности и сворачивании работы офисов его партии из-за невозможности разрешить политические противоречия с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности."Если положение (в стране) осложнится, я подам в отставку", - заявил в своем видеообращении аль-Казыми.Иракский премьер также отметил о необходимости установить причастных к запуску ракет и снарядов по "Зеленой зоне" Багдада.Во вторник обстановка в Багдаде начала нормализовываться после выступления ас-Садра, который призвал своих сторонников покинуть правительственную "зеленую зону" в центре Багдада и прекратить вооруженное противостояние с силами безопасности и примкнувшим к ним шиитским ополчением.
https://ria.ru/20220830/as-sadr-1813115840.html
https://ria.ru/20220830/as-sadr-1813187204.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, муктада ас-садр, багдад (город)
В мире, Муктада ас-Садр, Багдад (город)
Премьер Ирака пообещал подать в отставку, если ситуация в стране ухудшится
Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми пообещал подать в отставку, если ситуация ухудшится
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми во вторник в своем телеобращении к нации вслед за прекращением протестов сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра заявил, что подаст в отставку если положение в стране ухудшится.
Столкновения вспыхнули в Багдаде и других провинциях страны в понедельник после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил об отказе от политической деятельности и сворачивании работы офисов его партии из-за невозможности разрешить политические противоречия с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.
"Если положение (в стране) осложнится, я подам в отставку", - заявил в своем видеообращении аль-Казыми.
Иракский премьер также отметил о необходимости установить причастных к запуску ракет и снарядов по "Зеленой зоне" Багдада.
Во вторник обстановка в Багдаде начала нормализовываться после выступления ас-Садра, который призвал своих сторонников покинуть правительственную "зеленую зону" в центре Багдада и прекратить вооруженное противостояние с силами безопасности и примкнувшим к ним шиитским ополчением.