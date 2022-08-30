https://ria.ru/20220830/irak-1813061943.html
В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу
В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу - РИА Новости, 30.08.2022
В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу
Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, заявил РИА Новости источник в российском МИД. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:30
2022-08-30T09:30
2022-08-30T09:39
в мире
ирак
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
муктада ас-садр
багдад (город)
аль-хашд аш-шааби
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, заявил РИА Новости источник в российском МИД."Следим за тем, как будут развиваться события. Нужно, конечно, всем успокоиться и вести конструктивный диалог", - сказал собеседник агентства."Мы со всеми политическими лидерами в хороших отношениях, не думаю, что есть какая-то серьезная опасность (для российских граждан в Ираке). Но будем анализировать ситуацию, потому что главный приоритет - это безопасность наших представителей, сотрудников и граждан", - добавил он.В "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада вспыхнули ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и пулеметы. Жертвами столкновений, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), муктада ас-садр, багдад (город), аль-хашд аш-шааби
В мире, Ирак, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Муктада ас-Садр, Багдад (город), Аль-Хашд аш-Шааби
09:30 30.08.2022 (обновлено: 09:39 30.08.2022)
В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу
Источник в МИД: Россия призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу