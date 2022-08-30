https://ria.ru/20220830/irak-1813061943.html

В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу

В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу - РИА Новости, 30.08.2022

В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу

Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, заявил РИА Новости источник в российском МИД. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:30

2022-08-30T09:30

2022-08-30T09:39

в мире

ирак

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

муктада ас-садр

багдад (город)

аль-хашд аш-шааби

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, заявил РИА Новости источник в российском МИД."Следим за тем, как будут развиваться события. Нужно, конечно, всем успокоиться и вести конструктивный диалог", - сказал собеседник агентства."Мы со всеми политическими лидерами в хороших отношениях, не думаю, что есть какая-то серьезная опасность (для российских граждан в Ираке). Но будем анализировать ситуацию, потому что главный приоритет - это безопасность наших представителей, сотрудников и граждан", - добавил он.В "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада вспыхнули ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и пулеметы. Жертвами столкновений, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.

https://ria.ru/20220830/egipet-1813045554.html

ирак

багдад (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирак, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), муктада ас-садр, багдад (город), аль-хашд аш-шааби