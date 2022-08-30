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В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу - РИА Новости, 30.08.2022
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В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу
В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу - РИА Новости, 30.08.2022
В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу
Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, заявил РИА Новости источник в российском МИД. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:30
2022-08-30T09:39
в мире
ирак
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
муктада ас-садр
багдад (город)
аль-хашд аш-шааби
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, заявил РИА Новости источник в российском МИД."Следим за тем, как будут развиваться события. Нужно, конечно, всем успокоиться и вести конструктивный диалог", - сказал собеседник агентства."Мы со всеми политическими лидерами в хороших отношениях, не думаю, что есть какая-то серьезная опасность (для российских граждан в Ираке). Но будем анализировать ситуацию, потому что главный приоритет - это безопасность наших представителей, сотрудников и граждан", - добавил он.В "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада вспыхнули ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и пулеметы. Жертвами столкновений, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.
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ирак
багдад (город)
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в мире, ирак, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), муктада ас-садр, багдад (город), аль-хашд аш-шааби
В мире, Ирак, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Муктада ас-Садр, Багдад (город), Аль-Хашд аш-Шааби
09:30 30.08.2022 (обновлено: 09:39 30.08.2022)
 
В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу

Источник в МИД: Россия призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, заявил РИА Новости источник в российском МИД.
"Следим за тем, как будут развиваться события. Нужно, конечно, всем успокоиться и вести конструктивный диалог", - сказал собеседник агентства.
"Мы со всеми политическими лидерами в хороших отношениях, не думаю, что есть какая-то серьезная опасность (для российских граждан в Ираке). Но будем анализировать ситуацию, потому что главный приоритет - это безопасность наших представителей, сотрудников и граждан", - добавил он.
В "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада вспыхнули ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и пулеметы. Жертвами столкновений, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.
Столкновения в Ираке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
02:41
Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке
 
В миреИракМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Муктада ас-СадрБагдад (город)Аль-Хашд аш-Шааби
 
 
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