https://ria.ru/20220830/irak-1813039518.html
СМИ: жертвами столкновений в Ираке стали 14 человек
СМИ: жертвами столкновений в Ираке стали 14 человек - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: жертвами столкновений в Ираке стали 14 человек
Четырнадцать человек погибли, свыше 300 получили ранения в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T00:18
2022-08-30T00:18
2022-08-30T00:34
в мире
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813040256_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_39f448927310a1b985ecc840808bb489.jpg
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, свыше 300 получили ранения в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций, сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на медицинские источники.По данным телеканала, в настоящий момент в Багдаде и Басре идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. По данным ТВ, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада.Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.
https://ria.ru/20220830/guterresh-1813039746.html
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813040256_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_899bfa35092da7c2621a2ee48fd09307.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак
00:18 30.08.2022 (обновлено: 00:34 30.08.2022)
СМИ: жертвами столкновений в Ираке стали 14 человек
Al Arabiya: жертвами столкновений в Ираке стали 14 человек, свыше 300 получили ранения
КАИР, 30 авг - РИА Новости.
Четырнадцать человек погибли, свыше 300 получили ранения в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций, сообщает
"Аль-Арабия" со ссылкой на медицинские источники.
По данным телеканала, в настоящий момент в Багдаде
и Басре идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.
Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. По данным ТВ, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада.
"До четырнадцати человек возросло количество погибших при столкновениях в Ираке. Свыше 300 ранены", - сообщает телеканал.
Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака
, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.
Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.