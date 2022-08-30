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На Украине ужесточили требования к освещению боевых действий - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/info-1813287460.html
На Украине ужесточили требования к освещению боевых действий
На Украине ужесточили требования к освещению боевых действий - РИА Новости, 30.08.2022
На Украине ужесточили требования к освещению боевых действий
Министерство обороны и генеральный штаб Украины ужесточили требования к освещению боевых действий. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T23:20
2022-08-30T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министерство обороны и генеральный штаб Украины ужесточили требования к освещению боевых действий."Призываем всех воздержаться от домыслов и не давать оценку действиям вооруженных сил Украины и Сил обороны Украины в целом. Напоминаем, что только военное руководство владеет полной информацией о ситуации на передовых позициях, поэтому именно военные могут предоставлять данную информацию", - говорится в заявлении генштаба Украины в Facebook*.Как отмечается в релизе, альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте и прогнозы недопустимы. Генштаб добавляет, что сообщать о "боевых действиях, их ходе, последствиях и результате" имеют право только украинские войска.Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили украинское наступление в Николаевской и Херсонской областях, которое противник начал по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
23:20 30.08.2022
 
На Украине ужесточили требования к освещению боевых действий

Минобороны и генштаб Украины ужесточили требования к освещению боевых действий

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министерство обороны и генеральный штаб Украины ужесточили требования к освещению боевых действий.
"Призываем всех воздержаться от домыслов и не давать оценку действиям вооруженных сил Украины и Сил обороны Украины в целом. Напоминаем, что только военное руководство владеет полной информацией о ситуации на передовых позициях, поэтому именно военные могут предоставлять данную информацию", - говорится в заявлении генштаба Украины в Facebook*.
Как отмечается в релизе, альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте и прогнозы недопустимы. Генштаб добавляет, что сообщать о "боевых действиях, их ходе, последствиях и результате" имеют право только украинские войска.
Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили украинское наступление в Николаевской и Херсонской областях, которое противник начал по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 16:05Специальная военная операция на Украине
Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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