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В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции - РИА Новости, 30.08.2022
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В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции
В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции - РИА Новости, 30.08.2022
В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции
Отсутствие последствий за незаконное пересечение американской границы провоцирует всё большее число мигрантов прибывать на территорию страны, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:59
2022-08-30T18:01
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Отсутствие последствий за незаконное пересечение американской границы провоцирует всё большее число мигрантов прибывать на территорию страны, заявил глава Пограничной патрульной службы США Рауль Ортиз."Мы видим рост (потока мигрантов) при отсутствии последствий. Если мигрантам говорят, что они могут быть отпущены на свободу (после незаконного пересечения границы), то вы можете наблюдать рост их числа", - сообщил Ортиз, которого цитирует Fox News.По его оценке, поток незаконных мигрантов в США продолжит увеличиваться.По данным Погранично-таможенной службы США, приток нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении юго-западных границ США, за 10 месяцев 2022 фискального года (с октября 2021 по июль 2022) составил 1 миллион 946 тысяч человек.Миграционный поток из стран Латинской Америки достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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в мире, сша, мексика, латинская америка
В мире, США, Мексика, Латинская Америка
17:59 30.08.2022 (обновлено: 18:01 30.08.2022)
 
В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции

Пограничная служба США: попустительство властей ведет к росту нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в фотобанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
Перейти в фотобанк
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Отсутствие последствий за незаконное пересечение американской границы провоцирует всё большее число мигрантов прибывать на территорию страны, заявил глава Пограничной патрульной службы США Рауль Ортиз.
"Мы видим рост (потока мигрантов) при отсутствии последствий. Если мигрантам говорят, что они могут быть отпущены на свободу (после незаконного пересечения границы), то вы можете наблюдать рост их числа", - сообщил Ортиз, которого цитирует Fox News.
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По его оценке, поток незаконных мигрантов в США продолжит увеличиваться.
По данным Погранично-таможенной службы США, приток нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении юго-западных границ США, за 10 месяцев 2022 фискального года (с октября 2021 по июль 2022) составил 1 миллион 946 тысяч человек.
Миграционный поток из стран Латинской Америки достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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