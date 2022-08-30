https://ria.ru/20220830/immigratsiya-1813235289.html

В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции

В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции - РИА Новости, 30.08.2022

В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции

Отсутствие последствий за незаконное пересечение американской границы провоцирует всё большее число мигрантов прибывать на территорию страны, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:59

2022-08-30T17:59

2022-08-30T18:01

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Отсутствие последствий за незаконное пересечение американской границы провоцирует всё большее число мигрантов прибывать на территорию страны, заявил глава Пограничной патрульной службы США Рауль Ортиз."Мы видим рост (потока мигрантов) при отсутствии последствий. Если мигрантам говорят, что они могут быть отпущены на свободу (после незаконного пересечения границы), то вы можете наблюдать рост их числа", - сообщил Ортиз, которого цитирует Fox News.По его оценке, поток незаконных мигрантов в США продолжит увеличиваться.По данным Погранично-таможенной службы США, приток нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении юго-западных границ США, за 10 месяцев 2022 фискального года (с октября 2021 по июль 2022) составил 1 миллион 946 тысяч человек.Миграционный поток из стран Латинской Америки достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.

https://ria.ru/20220630/kazn-1799149747.html

https://ria.ru/20220714/meksika-1802535018.html

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