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В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры
ФСБ изъяло в Москве незаконно добытые в дальневосточном регионе более 675 килограммов осетровой икры и свыше 2 тонн камчатского краба и других морепродуктов,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:06
2022-08-30T10:06
2022-08-30T10:06
россия
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ФСБ изъяло в Москве незаконно добытые в дальневосточном регионе более 675 килограммов осетровой икры и свыше 2 тонн камчатского краба и других морепродуктов, сообщает ЦОС ФСБ России."Пограничной службой ФСБ России пресечен межрегиональный канал перемещения и сбыта морских биологических ресурсов особо ценных видов, незаконно добытых в дальневосточном регионе... В двух автомобилях на территории Москвы обнаружено и изъято более 675 килограмм икры рыб осетровых видов, а также свыше 2 тонн краба камчатского, крабовой продукции и гребешка без документов, подтверждающих законность ее происхождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам может превышать 120 миллионов рублей."Принимается процессуальное решение по статье 258.1 УК России (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой икры и свыше двух тонн краба