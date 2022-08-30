https://ria.ru/20220830/ikra-1813066510.html

В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры

В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры - РИА Новости, 30.08.2022

В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры

ФСБ изъяло в Москве незаконно добытые в дальневосточном регионе более 675 килограммов осетровой икры и свыше 2 тонн камчатского краба и других морепродуктов,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:06

2022-08-30T10:06

2022-08-30T10:06

россия

москва

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ФСБ изъяло в Москве незаконно добытые в дальневосточном регионе более 675 килограммов осетровой икры и свыше 2 тонн камчатского краба и других морепродуктов, сообщает ЦОС ФСБ России."Пограничной службой ФСБ России пресечен межрегиональный канал перемещения и сбыта морских биологических ресурсов особо ценных видов, незаконно добытых в дальневосточном регионе... В двух автомобилях на территории Москвы обнаружено и изъято более 675 килограмм икры рыб осетровых видов, а также свыше 2 тонн краба камчатского, крабовой продукции и гребешка без документов, подтверждающих законность ее происхождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам может превышать 120 миллионов рублей."Принимается процессуальное решение по статье 258.1 УК России (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220810/kontrabanda-1808633966.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)