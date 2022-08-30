Рейтинг@Mail.ru
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/ikra-1813066510.html
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры
ФСБ изъяло в Москве незаконно добытые в дальневосточном регионе более 675 килограммов осетровой икры и свыше 2 тонн камчатского краба и других морепродуктов,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:06
2022-08-30T10:06
россия
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ФСБ изъяло в Москве незаконно добытые в дальневосточном регионе более 675 килограммов осетровой икры и свыше 2 тонн камчатского краба и других морепродуктов, сообщает ЦОС ФСБ России."Пограничной службой ФСБ России пресечен межрегиональный канал перемещения и сбыта морских биологических ресурсов особо ценных видов, незаконно добытых в дальневосточном регионе... В двух автомобилях на территории Москвы обнаружено и изъято более 675 килограмм икры рыб осетровых видов, а также свыше 2 тонн краба камчатского, крабовой продукции и гребешка без документов, подтверждающих законность ее происхождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам может превышать 120 миллионов рублей."Принимается процессуальное решение по статье 258.1 УК России (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220810/kontrabanda-1808633966.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:06 30.08.2022
 
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры

В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой икры и свыше двух тонн краба

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ФСБ изъяло в Москве незаконно добытые в дальневосточном регионе более 675 килограммов осетровой икры и свыше 2 тонн камчатского краба и других морепродуктов, сообщает ЦОС ФСБ России.
"Пограничной службой ФСБ России пресечен межрегиональный канал перемещения и сбыта морских биологических ресурсов особо ценных видов, незаконно добытых в дальневосточном регионе... В двух автомобилях на территории Москвы обнаружено и изъято более 675 килограмм икры рыб осетровых видов, а также свыше 2 тонн краба камчатского, крабовой продукции и гребешка без документов, подтверждающих законность ее происхождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам может превышать 120 миллионов рублей.
"Принимается процессуальное решение по статье 258.1 УК России (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - добавляется в сообщении.
Черная икра - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 15:42
В Казахстане пресекли контрабанду ста килограммов черной икры в Россию
 
РоссияМоскваПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала