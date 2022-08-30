https://ria.ru/20220830/himars-1813191339.html

Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ

Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2022

Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ

Украинские военные строят деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке "ввести в заблуждение российские силы", пишет газета Washington... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:05

2022-08-30T16:05

2022-08-30T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

рсзо himars

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные строят деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке "ввести в заблуждение российские силы", пишет газета Washington Post.Она ссылается на неназванные источники и фотографии реплик американских РСЗО.США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS.Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявлял зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, рсзо himars, вооруженные силы украины