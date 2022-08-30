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Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/himars-1813191339.html
Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ
Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ
Украинские военные строят деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке "ввести в заблуждение российские силы", пишет газета Washington... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:05
2022-08-30T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рсзо himars
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные строят деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке "ввести в заблуждение российские силы", пишет газета Washington Post.Она ссылается на неназванные источники и фотографии реплик американских РСЗО.США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS.Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявлял зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html
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в мире, украина, рсзо himars, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины
16:05 30.08.2022 (обновлено: 16:06 30.08.2022)
 
Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ

WP: Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные строят деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке "ввести в заблуждение российские силы", пишет газета Washington Post.
Она ссылается на неназванные источники и фотографии реплик американских РСЗО.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 14:35Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации
США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS.
Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявлял зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это уравняет шансы". Какое оружие Пентагон тайно передал Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРСЗО HIMARSВооруженные силы Украины
 
 
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