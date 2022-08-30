Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как Греция справляется без туристов из России - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220830/gretsiya-1813073083.html
Эксперты рассказали, как Греция справляется без туристов из России
Эксперты рассказали, как Греция справляется без туристов из России - РИА Новости, 30.08.2022
Эксперты рассказали, как Греция справляется без туристов из России
Поток российских туристов в Грецию существенно сократился, из-за чего страдают дорогие рестораны и рыбные таверны, люксовые отели и ряд ориентированных на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:46
2022-08-30T11:46
туризм
туризм
новости - туризм
димитрис харитидис
георгий акритидис
греция
россия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735201633_56:172:2865:1752_1920x0_80_0_0_bb4609979a759a6ea6e01373788c4e63.jpg
АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Поток российских туристов в Грецию существенно сократился, из-за чего страдают дорогие рестораны и рыбные таверны, люксовые отели и ряд ориентированных на отдыхающих из РФ регионов. О том, как изменились цены и спрос на курортах страны, РИА Новости рассказали местные туроператоры.В Греции тоже плачут"Греция не так сильно зависела от российского рынка. Привязаны к нему были прежде всего хорошие отели-"пятерки", дорогие рестораны, шубный бизнес", – говорит управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. По его словам, после 2013 года, который был рекордным (в страну приехали 1 миллион 300 тысяч россиян), гостей из РФ становилось все меньше. Последний всплеск – 800 тысяч – зафиксирован в 2019 году. Это при том, что Греция в среднем принимала 30 миллионов туристов в год.Однако и без российских гостей в этом году может быть установлен новый рекорд посещаемости. Доходы от туризма в Греции ожидаются на уровне 20 миллиардов евро по сравнению с 18,2 миллиарда евро в доковидном 2019 году.Но, по словам Харитидиса, некоторые регионы Греции, такие как Пелопоннес, все же "плачут" без гостей из России."Пелопоннес страдает, потому что из 85 тысяч туристов, которых принимал его аэропорт, более 30 тысяч были русские и украинцы. Там большая проблема, некоторые отели даже не открылись полностью," – объяснил эксперт. А вот на Крите, подчеркивает он, другая ситуация: в Ираклион прилетало порядка четырех миллионов туристов, россиян было 260 тысяч, это пять-шесть процентов. Если добавить Ханью, доля гостей из РФ на острове всего два-три процента. Много путешественников из нашей страны было в дорогих отелях, в частности, в Элунде.Окольными путямиГреция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, и теперь наши туристы могут попасть на курорты государства лишь через третьи страны – Турцию, Сербию, Египет."У фирм, которые занимались только русским рынком, конечно, картина мрачновата. Нам легче, у нас есть Казахстан, Прибалтика, Румыния", – подчеркнул Харитидис.По его словам, на Крит после перерыва в девять лет полетело много туристов из Казахстана, увеличилось число гостей из Армении. Да и россияне пытаются въехать через эту страну.Вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис сказал, что поток российских туристов кардинально уменьшился из-за закрытия рейсов. "Но наша компания работает с индивидуалами из России, с Украины, из Белоруссии. Из Армении у нас рейсы есть и на Салоники, и на Родос. Встречаем раз в десять дней сто человек из Армении", – сказал Акритидис.По его словам, есть турпоток и из российских регионов. "И Сибирь, и юг России. Но они добираются через Ереван, Стамбул, Египет. Цены на билеты – космос. Рейсов мало в связи с подорожанием топлива. Из Салоник в Афины неделю назад билеты стоили 195 евро в один конец. А там лететь всего 30 минут", – сказал Акритидис.Мест в отелях нетКак уточнил Харитидис, в этом году до конца августа был огромный спрос, отели полные. Приехало много американцев, немцев, англичан. Заполнены и все отели класса люкс, за исключением тех, что в Элунде. "Она была очень ориентирована на русский рынок. В Элунде заменили часть клиентов, но не полностью. Поехали арабы, саудиты, катарцы", – сказал управляющий директор Tez Tour.Он отметил, что сейчас сложно находить номера. Георгий Акритидис из Ambotis Holidays также отмечает дефицит. Эта тенденция видна до 15-20 сентября. Причем заполнены в основном именно роскошные отели – пять и четыре звезды. "Единственное, что у дорогих гостиниц пустует, так это виллы и люксовые номера – двух-трехкомнатные, которые в основном арендовал российский турист", – сказал Акритидис.Все сильно подорожалоЭксперт сообщил, что цены сильно выросли. "И билеты, и гостиницы, вплоть до самых простых апартаментов – все кардинально подорожало. Отели как минимум на 10-15 процентов", – сказал эксперт. Это связано с объективными причинами. "Электричество стало дороже в четыре раза, топливо тоже, как и продукты, рабочая сила", – отметил Акритидис. Соответственно, и увеличились и расходы: примерно в два раза по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20220827/vizy-1812526174.html
https://ria.ru/20220824/turizm-1811725776.html
греция
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735201633_886:248:3072:1887_1920x0_80_0_0_11210a72a83fc61c2ebed26ea9f979af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, димитрис харитидис, георгий акритидис, греция, россия, армения, tez tour, проблемы - туризм, туристы, отдых на море, актуальное - туризм
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Димитрис Харитидис, Георгий Акритидис, Греция, Россия, Армения, Tez Tour, Проблемы - Туризм, туристы, Отдых на море, Актуальное - Туризм
11:46 30.08.2022
 
Эксперты рассказали, как Греция справляется без туристов из России

Туроператоры: Греция пытается заменить отдыхающих из России гостями из других стран

© AP Photo / Yorgos KarahalisЛюди на пляже в пригороде Алимос, Греция
Люди на пляже в пригороде Алимос, Греция - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Поток российских туристов в Грецию существенно сократился, из-за чего страдают дорогие рестораны и рыбные таверны, люксовые отели и ряд ориентированных на отдыхающих из РФ регионов. О том, как изменились цены и спрос на курортах страны, РИА Новости рассказали местные туроператоры.

В Греции тоже плачут

"Греция не так сильно зависела от российского рынка. Привязаны к нему были прежде всего хорошие отели-"пятерки", дорогие рестораны, шубный бизнес", – говорит управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.
По его словам, после 2013 года, который был рекордным (в страну приехали 1 миллион 300 тысяч россиян), гостей из РФ становилось все меньше. Последний всплеск – 800 тысяч – зафиксирован в 2019 году. Это при том, что Греция в среднем принимала 30 миллионов туристов в год.
Однако и без российских гостей в этом году может быть установлен новый рекорд посещаемости. Доходы от туризма в Греции ожидаются на уровне 20 миллиардов евро по сравнению с 18,2 миллиарда евро в доковидном 2019 году.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОстров Крит
Остров Крит - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Остров Крит
Но, по словам Харитидиса, некоторые регионы Греции, такие как Пелопоннес, все же "плачут" без гостей из России.
"Пелопоннес страдает, потому что из 85 тысяч туристов, которых принимал его аэропорт, более 30 тысяч были русские и украинцы. Там большая проблема, некоторые отели даже не открылись полностью," – объяснил эксперт.
А вот на Крите, подчеркивает он, другая ситуация: в Ираклион прилетало порядка четырех миллионов туристов, россиян было 260 тысяч, это пять-шесть процентов. Если добавить Ханью, доля гостей из РФ на острове всего два-три процента. Много путешественников из нашей страны было в дорогих отелях, в частности, в Элунде.

"Россияне всегда были хорошими туристами, щедрыми. Гости из других стран экономнее. Но в целом Греция – не Турция, она так сильно не зависела от российского потока", – заметил Харитидис.

© Depositphotos / frantic00Греческая кухня
Греческая кухня - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Depositphotos / frantic00
Греческая кухня

Окольными путями

Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, и теперь наши туристы могут попасть на курорты государства лишь через третьи страны – Турцию, Сербию, Египет.
"У фирм, которые занимались только русским рынком, конечно, картина мрачновата. Нам легче, у нас есть Казахстан, Прибалтика, Румыния", – подчеркнул Харитидис.
По его словам, на Крит после перерыва в девять лет полетело много туристов из Казахстана, увеличилось число гостей из Армении. Да и россияне пытаются въехать через эту страну.
Посольство Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 14:15Туризм
Греция продолжает выдавать шенгенские визы россиянам
Вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис сказал, что поток российских туристов кардинально уменьшился из-за закрытия рейсов.
"Но наша компания работает с индивидуалами из России, с Украины, из Белоруссии. Из Армении у нас рейсы есть и на Салоники, и на Родос. Встречаем раз в десять дней сто человек из Армении", – сказал Акритидис.
По его словам, есть турпоток и из российских регионов. "И Сибирь, и юг России. Но они добираются через Ереван, Стамбул, Египет. Цены на билеты – космос. Рейсов мало в связи с подорожанием топлива. Из Салоник в Афины неделю назад билеты стоили 195 евро в один конец. А там лететь всего 30 минут", – сказал Акритидис.
© РИА Новости / Геннадий МельникГреция аэроопрт
Вывозной рейс из Греции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Греция аэроопрт

Мест в отелях нет

Как уточнил Харитидис, в этом году до конца августа был огромный спрос, отели полные. Приехало много американцев, немцев, англичан.
Заполнены и все отели класса люкс, за исключением тех, что в Элунде. "Она была очень ориентирована на русский рынок. В Элунде заменили часть клиентов, но не полностью. Поехали арабы, саудиты, катарцы", – сказал управляющий директор Tez Tour.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции
Вид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции
Он отметил, что сейчас сложно находить номера. Георгий Акритидис из Ambotis Holidays также отмечает дефицит. Эта тенденция видна до 15-20 сентября.
Причем заполнены в основном именно роскошные отели – пять и четыре звезды. "Единственное, что у дорогих гостиниц пустует, так это виллы и люксовые номера – двух-трехкомнатные, которые в основном арендовал российский турист", – сказал Акритидис.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПляж курортного города Малия
Пляж курортного города Малия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Пляж курортного города Малия

Все сильно подорожало

Эксперт сообщил, что цены сильно выросли. "И билеты, и гостиницы, вплоть до самых простых апартаментов – все кардинально подорожало. Отели как минимум на 10-15 процентов", – сказал эксперт.
Это связано с объективными причинами. "Электричество стало дороже в четыре раза, топливо тоже, как и продукты, рабочая сила", – отметил Акритидис. Соответственно, и увеличились и расходы: примерно в два раза по сравнению с прошлым годом.
Курортный город Ницца - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 07:22Туризм
Подсчитаны убытки от отсутствия российских туристов на Лазурном берегу
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДимитрис ХаритидисГеоргий АкритидисГрецияРоссияАрменияTez TourПроблемы - ТуризмтуристыОтдых на мореАктуальное - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала