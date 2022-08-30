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Эксперты рассказали, как Греция справляется без туристов из России

Эксперты рассказали, как Греция справляется без туристов из России - РИА Новости, 30.08.2022

Эксперты рассказали, как Греция справляется без туристов из России

Поток российских туристов в Грецию существенно сократился, из-за чего страдают дорогие рестораны и рыбные таверны, люксовые отели и ряд ориентированных на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:46

2022-08-30T11:46

2022-08-30T11:46

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АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Поток российских туристов в Грецию существенно сократился, из-за чего страдают дорогие рестораны и рыбные таверны, люксовые отели и ряд ориентированных на отдыхающих из РФ регионов. О том, как изменились цены и спрос на курортах страны, РИА Новости рассказали местные туроператоры.В Греции тоже плачут"Греция не так сильно зависела от российского рынка. Привязаны к нему были прежде всего хорошие отели-"пятерки", дорогие рестораны, шубный бизнес", – говорит управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. По его словам, после 2013 года, который был рекордным (в страну приехали 1 миллион 300 тысяч россиян), гостей из РФ становилось все меньше. Последний всплеск – 800 тысяч – зафиксирован в 2019 году. Это при том, что Греция в среднем принимала 30 миллионов туристов в год.Однако и без российских гостей в этом году может быть установлен новый рекорд посещаемости. Доходы от туризма в Греции ожидаются на уровне 20 миллиардов евро по сравнению с 18,2 миллиарда евро в доковидном 2019 году.Но, по словам Харитидиса, некоторые регионы Греции, такие как Пелопоннес, все же "плачут" без гостей из России."Пелопоннес страдает, потому что из 85 тысяч туристов, которых принимал его аэропорт, более 30 тысяч были русские и украинцы. Там большая проблема, некоторые отели даже не открылись полностью," – объяснил эксперт. А вот на Крите, подчеркивает он, другая ситуация: в Ираклион прилетало порядка четырех миллионов туристов, россиян было 260 тысяч, это пять-шесть процентов. Если добавить Ханью, доля гостей из РФ на острове всего два-три процента. Много путешественников из нашей страны было в дорогих отелях, в частности, в Элунде.Окольными путямиГреция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, и теперь наши туристы могут попасть на курорты государства лишь через третьи страны – Турцию, Сербию, Египет."У фирм, которые занимались только русским рынком, конечно, картина мрачновата. Нам легче, у нас есть Казахстан, Прибалтика, Румыния", – подчеркнул Харитидис.По его словам, на Крит после перерыва в девять лет полетело много туристов из Казахстана, увеличилось число гостей из Армении. Да и россияне пытаются въехать через эту страну.Вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис сказал, что поток российских туристов кардинально уменьшился из-за закрытия рейсов. "Но наша компания работает с индивидуалами из России, с Украины, из Белоруссии. Из Армении у нас рейсы есть и на Салоники, и на Родос. Встречаем раз в десять дней сто человек из Армении", – сказал Акритидис.По его словам, есть турпоток и из российских регионов. "И Сибирь, и юг России. Но они добираются через Ереван, Стамбул, Египет. Цены на билеты – космос. Рейсов мало в связи с подорожанием топлива. Из Салоник в Афины неделю назад билеты стоили 195 евро в один конец. А там лететь всего 30 минут", – сказал Акритидис.Мест в отелях нетКак уточнил Харитидис, в этом году до конца августа был огромный спрос, отели полные. Приехало много американцев, немцев, англичан. Заполнены и все отели класса люкс, за исключением тех, что в Элунде. "Она была очень ориентирована на русский рынок. В Элунде заменили часть клиентов, но не полностью. Поехали арабы, саудиты, катарцы", – сказал управляющий директор Tez Tour.Он отметил, что сейчас сложно находить номера. Георгий Акритидис из Ambotis Holidays также отмечает дефицит. Эта тенденция видна до 15-20 сентября. Причем заполнены в основном именно роскошные отели – пять и четыре звезды. "Единственное, что у дорогих гостиниц пустует, так это виллы и люксовые номера – двух-трехкомнатные, которые в основном арендовал российский турист", – сказал Акритидис.Все сильно подорожалоЭксперт сообщил, что цены сильно выросли. "И билеты, и гостиницы, вплоть до самых простых апартаментов – все кардинально подорожало. Отели как минимум на 10-15 процентов", – сказал эксперт. Это связано с объективными причинами. "Электричество стало дороже в четыре раза, топливо тоже, как и продукты, рабочая сила", – отметил Акритидис. Соответственно, и увеличились и расходы: примерно в два раза по сравнению с прошлым годом.

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Лана Баева

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