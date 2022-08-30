https://ria.ru/20220830/granitsa-1813257674.html

Россия готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана

Россия готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана - РИА Новости, 30.08.2022

Россия готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана

Российская сторона готова и далее оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:17

2022-08-30T19:17

2022-08-30T19:23

ильхам алиев

никол пашинян

владимир путин

россия

армения

азербайджан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская сторона готова и далее оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, заявили в МИД РФ.В Москве во вторник в соответствии с договоренностью президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина от 26 ноября 2021 года прошла встреча двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России."Российская делегация выразила готовность и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье", - говорится в сообщении на сайте министерства.Сроки новой встречи будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам, уточнили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220827/soglashenie-1812495763.html

россия

армения

азербайджан

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ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, россия, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)