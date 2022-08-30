https://ria.ru/20220830/granitsa-1813257674.html
Россия готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана
Россия готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана - РИА Новости, 30.08.2022
Россия готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана
Российская сторона готова и далее оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:17
2022-08-30T19:17
2022-08-30T19:23
ильхам алиев
никол пашинян
владимир путин
россия
армения
азербайджан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская сторона готова и далее оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, заявили в МИД РФ.В Москве во вторник в соответствии с договоренностью президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина от 26 ноября 2021 года прошла встреча двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России."Российская делегация выразила готовность и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье", - говорится в сообщении на сайте министерства.Сроки новой встречи будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам, уточнили в МИД РФ.
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ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, россия, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Россия, Армения, Азербайджан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:17 30.08.2022 (обновлено: 19:23 30.08.2022)
Россия готова содействовать в переговорах Армении и Азербайджана
МИД: Россия готова далее содействовать в переговорах Баку и Еревана по делимитации границы