https://ria.ru/20220830/granitsa-1813212189.html

Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку по пересечению границы

Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку по пересечению границы - РИА Новости, 30.08.2022

Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку по пересечению границы

Торговое представительство России в Финляндии разместило на сайте и в социальных сетях памятку по пересечению границы. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:51

2022-08-30T16:51

2022-08-30T19:40

россия

финляндия

евросоюз

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совет ес

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — РИА Новости. Торговое представительство России в Финляндии разместило на сайте и в социальных сетях памятку по пересечению границы.Торгпредство напомнило, что санкции Евросоюза запрещают вывозить в Россию предметы роскоши — товары, чья стоимость превышает 300 евро за единицу.В отношении бытовой техники пороговая граница стоимости составляет 750 евро, для музыкальных инструментов — 1,5 тысячи евро, мотоциклов и скутеров — пять тысяч евро, в отношении других транспортных средств — 50 тысяч евро, уточнили в ведомстве.Кроме того, запрет распространяется на экспорт из ЕС банкнот евро, за исключением случаев, когда граждане и члены их семей вывозят валюту для личного пользования, а также для целей дипломатических и консульских представительств или международных организаций.При ввозе и вывозе наличной валюты на сумму более десяти тысяч евро необходимо ее письменное декларирование в финской таможне, добавили в торгпредстве.Там также напомнили о запрете на ввоз из России в Финляндию топлива в канистрах и крепких алкогольных напитков (свыше 22 процентов. — Прим. ред.), в том числе и приобретенных в магазине беспошлинной торговли.В организации отметили, что дополнительная информация на русском языке опубликована на сайте финской таможни.Ранее во вторник СМИ сообщили о введении для россиян запрета на провоз банкнот евро через границу Финляндии из-за санкций. В департаменте таможенного контроля страны, в свою очередь, объяснили это решение статьей 5i регламента Совета ЕС. Так, документ запрещает продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте страны — члена Евросоюза в Россию.

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https://ria.ru/20220823/vizy-1811528702.html

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россия, финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, совет ес