https://ria.ru/20220830/granitsa-1813212189.html
Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку по пересечению границы
Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку по пересечению границы - РИА Новости, 30.08.2022
Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку по пересечению границы
Торговое представительство России в Финляндии разместило на сайте и в социальных сетях памятку по пересечению границы. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:51
2022-08-30T16:51
2022-08-30T19:40
россия
финляндия
евросоюз
санкции в отношении россии
туризм
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совет ес
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — РИА Новости. Торговое представительство России в Финляндии разместило на сайте и в социальных сетях памятку по пересечению границы.Торгпредство напомнило, что санкции Евросоюза запрещают вывозить в Россию предметы роскоши — товары, чья стоимость превышает 300 евро за единицу.В отношении бытовой техники пороговая граница стоимости составляет 750 евро, для музыкальных инструментов — 1,5 тысячи евро, мотоциклов и скутеров — пять тысяч евро, в отношении других транспортных средств — 50 тысяч евро, уточнили в ведомстве.Кроме того, запрет распространяется на экспорт из ЕС банкнот евро, за исключением случаев, когда граждане и члены их семей вывозят валюту для личного пользования, а также для целей дипломатических и консульских представительств или международных организаций.При ввозе и вывозе наличной валюты на сумму более десяти тысяч евро необходимо ее письменное декларирование в финской таможне, добавили в торгпредстве.Там также напомнили о запрете на ввоз из России в Финляндию топлива в канистрах и крепких алкогольных напитков (свыше 22 процентов. — Прим. ред.), в том числе и приобретенных в магазине беспошлинной торговли.В организации отметили, что дополнительная информация на русском языке опубликована на сайте финской таможни.Ранее во вторник СМИ сообщили о введении для россиян запрета на провоз банкнот евро через границу Финляндии из-за санкций. В департаменте таможенного контроля страны, в свою очередь, объяснили это решение статьей 5i регламента Совета ЕС. Так, документ запрещает продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте страны — члена Евросоюза в Россию.
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россия, финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, совет ес
Россия, Финляндия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, В мире, Совет ЕС
16:51 30.08.2022 (обновлено: 19:40 30.08.2022)
Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку по пересечению границы
Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку для пересекающих границу
ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — РИА Новости.
Торговое представительство России в Финляндии разместило
на сайте и в социальных сетях памятку по пересечению границы.
"В связи с появлением в СМИ публикаций, связанных с изъятием у российских граждан денежных средств при пересечении российско-финляндской границы дублируем ранее подготовленную торгпредством памятку", — говорится в сообщении.
Торгпредство напомнило, что санкции Евросоюза запрещают вывозить в Россию
предметы роскоши — товары, чья стоимость превышает 300 евро за единицу.
В отношении бытовой техники пороговая граница стоимости составляет 750 евро, для музыкальных инструментов — 1,5 тысячи евро, мотоциклов и скутеров — пять тысяч евро, в отношении других транспортных средств — 50 тысяч евро, уточнили в ведомстве.
Кроме того, запрет распространяется на экспорт из ЕС банкнот евро, за исключением случаев, когда граждане и члены их семей вывозят валюту для личного пользования, а также для целей дипломатических и консульских представительств или международных организаций.
При ввозе и вывозе наличной валюты на сумму более десяти тысяч евро необходимо ее письменное декларирование в финской таможне, добавили в торгпредстве.
Там также напомнили о запрете на ввоз из России в Финляндию топлива в канистрах и крепких алкогольных напитков (свыше 22 процентов. — Прим. ред.), в том числе и приобретенных в магазине беспошлинной торговли.
В организации отметили, что дополнительная информация на русском языке опубликована на сайте финской таможни.
Ранее во вторник СМИ сообщили о введении для россиян запрета на провоз банкнот евро через границу Финляндии из-за санкций. В департаменте таможенного контроля страны, в свою очередь, объяснили это решение статьей 5i регламента Совета ЕС. Так, документ запрещает продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте страны — члена Евросоюза в Россию.