https://ria.ru/20220830/gosduma-1813039067.html
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума начинает осеннюю сессию - РИА Новости, 30.08.2022
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума РФ 30 августа начинает осеннюю сессию, перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T00:11
2022-08-30T00:11
2022-08-30T00:11
госдума рф
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госдума РФ 30 августа начинает осеннюю сессию, перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в регионах; приоритетные для парламентариев вопросы - бюджет, поддержка бизнеса, специальной военной операции и военнослужащих.Согласно календарю работы ГД, первые две недели сессии парламентарии проведут, работая в регионах. Первое пленарное заседание палаты может пройти 13 сентября, но точную дату накануне утвердит Совет Думы.Как сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, приоритетом работы депутатов станет рассмотрение бюджета, поддержка бизнеса, спецоперации на Украине и военнослужащих, а также граждан ДНР и ЛНР.Парламентарий уточнил, что все инициативы являются важными, и напомнил, что у каждой думской фракции есть свой пакет законопроектов, с которыми она будет выступать.Планы законопроектной работыВ период новой сессии депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, среди которых проект о лишении свободы сроком до 10 лет за исполнение антироссийских санкций, о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и о запрете пропаганды отрицания семейных ценностей, президентский проект о гражданстве, о едином операторе цифровой рекламы и другие инициативы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/medvedev-1812377736.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220824/gd-1811816130.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, политика
Госдума РФ, Общество, Политика
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума 30 августа начинает осеннюю сессию, приоритетным вопросом станет бюджет
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госдума РФ 30 августа начинает осеннюю сессию, перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в регионах; приоритетные для парламентариев вопросы - бюджет, поддержка бизнеса, специальной военной операции и военнослужащих.
Согласно календарю работы ГД
, первые две недели сессии парламентарии проведут, работая в регионах. Первое пленарное заседание палаты может пройти 13 сентября, но точную дату накануне утвердит Совет Думы.
Как сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, приоритетом работы депутатов станет рассмотрение бюджета, поддержка бизнеса, спецоперации на Украине
и военнослужащих, а также граждан ДНР
и ЛНР
.
"Осенняя сессия - это всегда бюджет, бюджетный процесс, поддержка регионов, поддержка наших предприятий, бизнеса, это основное направление. Но, несомненно, основным направлением останется и проведение специальной военной операции, и поддержка военнослужащих, тех граждан, которые проживают в республиках, которые подвергаются агрессии со стороны коллективного запада и Киева", - подчеркнул он.
Парламентарий уточнил, что все инициативы являются важными, и напомнил, что у каждой думской фракции есть свой пакет законопроектов, с которыми она будет выступать.
Планы законопроектной работы
В период новой сессии депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, среди которых проект о лишении свободы сроком до 10 лет за исполнение антироссийских санкций, о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и о запрете пропаганды отрицания семейных ценностей, президентский проект о гражданстве, о едином операторе цифровой рекламы и другие инициативы.