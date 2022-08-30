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Госдума начинает осеннюю сессию - РИА Новости, 30.08.2022
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Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума начинает осеннюю сессию - РИА Новости, 30.08.2022
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума РФ 30 августа начинает осеннюю сессию, перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T00:11
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политика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госдума РФ 30 августа начинает осеннюю сессию, перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в регионах; приоритетные для парламентариев вопросы - бюджет, поддержка бизнеса, специальной военной операции и военнослужащих.Согласно календарю работы ГД, первые две недели сессии парламентарии проведут, работая в регионах. Первое пленарное заседание палаты может пройти 13 сентября, но точную дату накануне утвердит Совет Думы.Как сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, приоритетом работы депутатов станет рассмотрение бюджета, поддержка бизнеса, спецоперации на Украине и военнослужащих, а также граждан ДНР и ЛНР.Парламентарий уточнил, что все инициативы являются важными, и напомнил, что у каждой думской фракции есть свой пакет законопроектов, с которыми она будет выступать.Планы законопроектной работыВ период новой сессии депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, среди которых проект о лишении свободы сроком до 10 лет за исполнение антироссийских санкций, о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и о запрете пропаганды отрицания семейных ценностей, президентский проект о гражданстве, о едином операторе цифровой рекламы и другие инициативы.
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госдума рф, общество, политика
Госдума РФ, Общество, Политика
00:11 30.08.2022
 
Госдума начинает осеннюю сессию

Госдума 30 августа начинает осеннюю сессию, приоритетным вопросом станет бюджет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госдума РФ 30 августа начинает осеннюю сессию, перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в регионах; приоритетные для парламентариев вопросы - бюджет, поддержка бизнеса, специальной военной операции и военнослужащих.
Согласно календарю работы ГД, первые две недели сессии парламентарии проведут, работая в регионах. Первое пленарное заседание палаты может пройти 13 сентября, но точную дату накануне утвердит Совет Думы.
Как сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, приоритетом работы депутатов станет рассмотрение бюджета, поддержка бизнеса, спецоперации на Украине и военнослужащих, а также граждан ДНР и ЛНР.
"Осенняя сессия - это всегда бюджет, бюджетный процесс, поддержка регионов, поддержка наших предприятий, бизнеса, это основное направление. Но, несомненно, основным направлением останется и проведение специальной военной операции, и поддержка военнослужащих, тех граждан, которые проживают в республиках, которые подвергаются агрессии со стороны коллективного запада и Киева", - подчеркнул он.
Парламентарий уточнил, что все инициативы являются важными, и напомнил, что у каждой думской фракции есть свой пакет законопроектов, с которыми она будет выступать.
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Планы законопроектной работы

В период новой сессии депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, среди которых проект о лишении свободы сроком до 10 лет за исполнение антироссийских санкций, о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и о запрете пропаганды отрицания семейных ценностей, президентский проект о гражданстве, о едином операторе цифровой рекламы и другие инициативы.
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