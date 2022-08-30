https://ria.ru/20220830/gosduma-1813039067.html

Госдума начинает осеннюю сессию

Госдума начинает осеннюю сессию - РИА Новости, 30.08.2022

Госдума начинает осеннюю сессию

Госдума РФ 30 августа начинает осеннюю сессию, перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T00:11

2022-08-30T00:11

2022-08-30T00:11

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общество

политика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госдума РФ 30 августа начинает осеннюю сессию, перед первым пленарным заседанием, которое может пройти 13 сентября, депутаты проведут две недели, работая в регионах; приоритетные для парламентариев вопросы - бюджет, поддержка бизнеса, специальной военной операции и военнослужащих.Согласно календарю работы ГД, первые две недели сессии парламентарии проведут, работая в регионах. Первое пленарное заседание палаты может пройти 13 сентября, но точную дату накануне утвердит Совет Думы.Как сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, приоритетом работы депутатов станет рассмотрение бюджета, поддержка бизнеса, спецоперации на Украине и военнослужащих, а также граждан ДНР и ЛНР.Парламентарий уточнил, что все инициативы являются важными, и напомнил, что у каждой думской фракции есть свой пакет законопроектов, с которыми она будет выступать.Планы законопроектной работыВ период новой сессии депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, среди которых проект о лишении свободы сроком до 10 лет за исполнение антироссийских санкций, о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и о запрете пропаганды отрицания семейных ценностей, президентский проект о гражданстве, о едином операторе цифровой рекламы и другие инициативы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/medvedev-1812377736.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/gd-1811816130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

госдума рф, общество, политика