https://ria.ru/20220830/gorlovka-1813282959.html
В Горловке детский сад подвергся обстрелам ВСУ
В Горловке детский сад подвергся обстрелам ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
В Горловке детский сад подвергся обстрелам ВСУ
Украинские войска обстреляли здание детского сада в Горловке, произошло возгорание, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:26
2022-08-30T22:26
2022-08-30T22:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание детского сада в Горловке, произошло возгорание, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли здание детсада №115 в Горловке, произошло возгорание", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Мэр города Иван Приходько заявил, что спасатели выехали на место происшествия.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько
В Горловке детский сад подвергся обстрелам ВСУ
В Горловке детский сад подвергся обстрелам ВСУ, начался пожар