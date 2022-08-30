https://ria.ru/20220830/gorlovka-1813282959.html

В Горловке детский сад подвергся обстрелам ВСУ

В Горловке детский сад подвергся обстрелам ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022

В Горловке детский сад подвергся обстрелам ВСУ

Украинские войска обстреляли здание детского сада в Горловке, произошло возгорание, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:26

2022-08-30T22:26

2022-08-30T22:26

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

иван приходько

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание детского сада в Горловке, произошло возгорание, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли здание детсада №115 в Горловке, произошло возгорание", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Мэр города Иван Приходько заявил, что спасатели выехали на место происшествия.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813281086.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько