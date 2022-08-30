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Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 30 гектаров

Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 30 гектаров - РИА Новости, 30.08.2022

Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 30 гектаров

Площадь активного горения в лесах Воротынского района Нижегородской области сократилась до 30 гектаров, сообщило региональное министерство лесного хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:47

2022-08-30T12:47

2022-08-30T12:47

происшествия

россия

ми-8 амтш

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Площадь активного горения в лесах Воротынского района Нижегородской области сократилась до 30 гектаров, сообщило региональное министерство лесного хозяйства.Сутки назад, 29 августа, площадь активного горения составляла 50 гектаров, 28 августа - 61 гектар, 27 августа - 70 гектаров, а 26 августа - 90 гектаров."Зона активного горения внутри контура пожара продолжает уменьшаться и составляет 30 гектаров, это на 20 гектаров меньше, чем за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.В круглосуточном режиме проводится патрулирование периметра, осуществляется мониторинг территорий с применением беспилотных летательных аппаратов, продолжается работа по обновлению и расширению минерализованных полос. Также продолжает работать авиация МЧС России для сбросов воды с вертолета Ми-8.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-08-30T12:47 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, ми-8 амтш, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)