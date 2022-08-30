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Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 31.08.2022
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Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Бывшего президента СССР Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой, как он и хотел, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-30T23:50
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россия
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горбачев-фонд
владимир поляков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывшего президента СССР Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой, как он и хотел, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.Как сообщил РИА Новости представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков, вопрос о дате похорон "будет решать семья".Ранее журналистам в Центральной клинической больнице сообщили, что бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.
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россия, михаил горбачев, горбачев-фонд, владимир поляков, раиса горбачева, умер михаил горбачев
Россия, Михаил Горбачев, Горбачев-фонд, Владимир Поляков, Раиса Горбачева, Умер Михаил Горбачев
23:50 30.08.2022 (обновлено: 00:05 31.08.2022)
 
Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник

Источник: Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, как он хотел

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев с супругой. 01.01.1989
Михаил Горбачев с супругой. 01.01.1989 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
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Михаил Горбачев с супругой. 01.01.1989. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывшего президента СССР Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой, как он и хотел, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.
"Похоронят, скорее всего, на Новодевичьем кладбище. Он хотел был похороненным рядом с Раисой", - сказал источник.
Как сообщил РИА Новости представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков, вопрос о дате похорон "будет решать семья".
Ранее журналистам в Центральной клинической больнице сообщили, что бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 23:39
Горбачев — отец перестройки и гласности, первый и последний президент СССР
 
РоссияМихаил ГорбачевГорбачев-фондВладимир ПоляковРаиса ГорбачеваУмер Михаил Горбачев
 
 
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