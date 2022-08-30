https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813290182.html

Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник

Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 31.08.2022

Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой, как он и хотел, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-30T23:50

2022-08-30T23:50

2022-08-31T00:05

россия

михаил горбачев

горбачев-фонд

владимир поляков

раиса горбачева

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывшего президента СССР Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой, как он и хотел, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.Как сообщил РИА Новости представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков, вопрос о дате похорон "будет решать семья".Ранее журналистам в Центральной клинической больнице сообщили, что бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813289147.html

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россия, михаил горбачев, горбачев-фонд, владимир поляков, раиса горбачева, умер михаил горбачев