https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813290182.html
Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Бывшего президента СССР Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой, как он и хотел, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-30T23:50
2022-08-30T23:50
2022-08-31T00:05
россия
михаил горбачев
горбачев-фонд
владимир поляков
раиса горбачева
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывшего президента СССР Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой, как он и хотел, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.Как сообщил РИА Новости представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков, вопрос о дате похорон "будет решать семья".Ранее журналистам в Центральной клинической больнице сообщили, что бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.
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23:50 30.08.2022 (обновлено: 00:05 31.08.2022)
Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Источник: Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, как он хотел