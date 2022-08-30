https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813289998.html
Эпоха Горбачева была эпохой надежд, заявил глава протокола Шевченко
Эпоха Горбачева была эпохой надежд, заявил глава протокола Шевченко - РИА Новости, 31.08.2022
Эпоха Горбачева была эпохой надежд, заявил глава протокола Шевченко
Эпоха Михаила Горбачева – это эпоха перестройки и надежд, но он плохо знал свою страну и номенклатуру СССР, а распад союза стал для политика трагедией, сообщил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-30T23:48
2022-08-30T23:48
2022-08-31T00:07
россия
михаил горбачев
умер михаил горбачев
владимир шевченко
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Эпоха Михаила Горбачева – это эпоха перестройки и надежд, но он плохо знал свою страну и номенклатуру СССР, а распад союза стал для политика трагедией, сообщил глава протокола первого президента СССР Владимир Шевченко."Эпоха Горбачева – это эпоха перестройки, эпоха надежд, эпоха нашего вхождения в безракетный мир, где были подписаны уникальные договора. Но просчет был один – мы плохо знали свою страну, плохо знали свою номенклатуру. Как сейчас говорят, что мы разрушили, но мы не разрушили, наш союз распался, вот это была трагедия и его трагедия", - сказал Шевченко РИА Новости.Он отметил, что проработал с Горбачевым с момента его избрания генеральным секретарем, а потом президентом СССР. "С 1985 года до 25 декабря 1991 года, когда мы вышли с ним из Кремля", - вспомнил Шевченко.Кроме того, он отметил, что Горбачев в жизни был добрым человеком."У него российско-кубанская биография, из интересного края – Ставрополья, прекрасно любил свою профессию, шел комсомольской и партийной дорогой, мечтал о лучшем, а получилось как всегда", - добавил Шевченко.
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россия, михаил горбачев, умер михаил горбачев, владимир шевченко
Россия, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Владимир Шевченко
23:48 30.08.2022 (обновлено: 00:07 31.08.2022)
Эпоха Горбачева была эпохой надежд, заявил глава протокола Шевченко
Глава протокола Горбачева Шевченко: распад СССР стал трагедией для Горбачева
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Эпоха Михаила Горбачева – это эпоха перестройки и надежд, но он плохо знал свою страну и номенклатуру СССР, а распад союза стал для политика трагедией, сообщил глава протокола первого президента СССР Владимир Шевченко.
"Эпоха Горбачева – это эпоха перестройки, эпоха надежд, эпоха нашего вхождения в безракетный мир, где были подписаны уникальные договора. Но просчет был один – мы плохо знали свою страну, плохо знали свою номенклатуру. Как сейчас говорят, что мы разрушили, но мы не разрушили, наш союз распался, вот это была трагедия и его трагедия", - сказал Шевченко РИА Новости.
Он отметил, что проработал с Горбачевым с момента его избрания генеральным секретарем, а потом президентом СССР
. "С 1985 года до 25 декабря 1991 года, когда мы вышли с ним из Кремля", - вспомнил Шевченко.
Кроме того, он отметил, что Горбачев в жизни был добрым человеком.
"У него российско-кубанская биография, из интересного края – Ставрополья, прекрасно любил свою профессию, шел комсомольской и партийной дорогой, мечтал о лучшем, а получилось как всегда", - добавил Шевченко.