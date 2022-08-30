https://ria.ru/20220830/germaniya-1813257867.html

Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине

Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине - РИА Новости, 30.08.2022

Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине

У бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину, заявила глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт, приводит ее слова Spiegel. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:11

2022-08-30T19:11

2022-08-30T20:11

в мире

германия

украина

анналена бербок

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину, заявила глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт, приводит ее слова Spiegel."Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать бундесвер", — сказала Ламбрехт во время заседания кабинета министров.По словам министра, ведомство всегда в первую очередь защищало национальные интересы. Ламбхерт на своем посту будет пристально следить, чтобы так оставалось и в будущем.При этом глава Минобороны "крайне оптимистично настроена" в отношении передачи Киеву вооружений советского образца из стран Восточной Европы. Они взамен получат западную технику и оружие.На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что бундесвер столкнулся с абсолютным дефицитом в собственных резервах, из-за этого военная помощь Украине идет "по тонкой грани".Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220830/posol-1813193599.html

https://ria.ru/20220830/germaniya-1813188609.html

https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html

германия

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, украина, анналена бербок