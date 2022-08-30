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Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине - РИА Новости, 30.08.2022
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Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине
Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине - РИА Новости, 30.08.2022
Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине
У бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину, заявила глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт, приводит ее слова Spiegel. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:11
2022-08-30T20:11
в мире
германия
украина
анналена бербок
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину, заявила глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт, приводит ее слова Spiegel."Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать бундесвер", — сказала Ламбрехт во время заседания кабинета министров.По словам министра, ведомство всегда в первую очередь защищало национальные интересы. Ламбхерт на своем посту будет пристально следить, чтобы так оставалось и в будущем.При этом глава Минобороны "крайне оптимистично настроена" в отношении передачи Киеву вооружений советского образца из стран Восточной Европы. Они взамен получат западную технику и оружие.На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что бундесвер столкнулся с абсолютным дефицитом в собственных резервах, из-за этого военная помощь Украине идет "по тонкой грани".Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220830/posol-1813193599.html
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в мире, германия, украина, анналена бербок
В мире, Германия, Украина, Анналена Бербок
19:11 30.08.2022 (обновлено: 20:11 30.08.2022)
 
Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине

Глава Минобороны Германии Ламбрехт: у Германии заканчиваются запасы оружия для Украины

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину, заявила глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт, приводит ее слова Spiegel.
"Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать бундесвер", — сказала Ламбрехт во время заседания кабинета министров.
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По словам министра, ведомство всегда в первую очередь защищало национальные интересы. Ламбхерт на своем посту будет пристально следить, чтобы так оставалось и в будущем.
При этом глава Минобороны "крайне оптимистично настроена" в отношении передачи Киеву вооружений советского образца из стран Восточной Европы. Они взамен получат западную технику и оружие.
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На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что бундесвер столкнулся с абсолютным дефицитом в собственных резервах, из-за этого военная помощь Украине идет "по тонкой грани".
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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