https://ria.ru/20220830/gazprom-1813272362.html

Выручка и прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии стали рекордными

Выручка и прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии стали рекордными - РИА Новости, 30.08.2022

Выручка и прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии стали рекордными

Выручка и прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие были рекордными, чистая прибыль составила 2,5 триллиона рублей, а дивидендная база — 2,4 триллиона... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:46

2022-08-30T20:46

2022-08-30T21:48

экономика

газпром

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Выручка и прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие были рекордными, чистая прибыль составила 2,5 триллиона рублей, а дивидендная база — 2,4 триллиона рублей, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов."В первом полугодии 2022 года группа "Газпром" продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 триллиона рублей. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей Дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 триллиона рублей", — сообщил Садыгов, слова которого приводятся в Telegram-канале "Газпрома".Так, чистая прибыль компании выросла почти в 2,5 раза по сравнению с 995,521 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года. Размер дивидендной базы увеличился в 2,8 раза по сравнению с 845 миллиардами рублей в первом полугодии 2021 года.В конце июня собрание акционеров "Газпрома" приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. При этом в начале июля Госдума приняла закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" — на 1,248 триллиона за три месяца — за счет надбавки к налогу.

https://ria.ru/20220830/mitsui-1813268727.html

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экономика, газпром