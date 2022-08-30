https://ria.ru/20220830/gazprom-1813239042.html

Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля

Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля - РИА Новости, 30.08.2022

Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля

Акции "Газпрома" во вторник поднялись до 204,2 рубля впервые с 6 июля, дорожают примерно на 7%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:07

2022-08-30T18:07

2022-08-30T18:52

газпром

экономика

акции

россия

московская биржа

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Акции "Газпрома" во вторник поднялись до 204,2 рубля впервые с 6 июля, дорожают примерно на 7%, следует из данных Московской биржи.К 18.40 мск бумаги компании росли на 7,03% - до 203,35 рубля. После позитивного старта торгов акции "Газпрома" находились некоторое время в консолидации, после чего ускорили темпы роста. Максимально рост достигал 7,47%, а котировки - 204,2 рубля. Объем торгов составляет 21,951 миллиарда рублей, впервые с 1 июля.Котировки "Газпрома" активно растут уже второй день подряд - в понедельник они прибавили 3,5%. Это происходит на фоне крайне высоких биржевых цен на газ в Европе и предстоящей остановки на три дня "Северного потока"."Уверенности в устойчивом росте акций "Газпрома" сейчас нет. Тем не менее, опасения по поводу способности Европы справиться с возможным значительным сокращением поставок российского газа поддерживают акции "Газпрома". Также пауза, по комментариям "Газпрома", продлится три дня с 31 августа и предназначена для проведения ремонтных работ", - заявил РИА Новости персональный брокер инвестиционного банка "Синара" Тимур Баянов.

https://ria.ru/20220826/potok-1812204355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

газпром, экономика, акции, россия, московская биржа