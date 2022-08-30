18:07 30.08.2022 (обновлено: 18:52 30.08.2022)
Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля
Акции "Газпрома" выросли на семь процентов, поднявшись выше 200 рублей впервые с 6 июля
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Акции "Газпрома" во вторник поднялись до 204,2 рубля впервые с 6 июля, дорожают примерно на 7%, следует из данных Московской биржи.
К 18.40 мск бумаги компании росли на 7,03% - до 203,35 рубля. После позитивного старта торгов акции "Газпрома" находились некоторое время в консолидации, после чего ускорили темпы роста. Максимально рост достигал 7,47%, а котировки - 204,2 рубля. Объем торгов составляет 21,951 миллиарда рублей, впервые с 1 июля.
Котировки "Газпрома" активно растут уже второй день подряд - в понедельник они прибавили 3,5%. Это происходит на фоне крайне высоких биржевых цен на газ в Европе и предстоящей остановки на три дня "Северного потока".
"Уверенности в устойчивом росте акций "Газпрома" сейчас нет. Тем не менее, опасения по поводу способности Европы справиться с возможным значительным сокращением поставок российского газа поддерживают акции "Газпрома". Также пауза, по комментариям "Газпрома", продлится три дня с 31 августа и предназначена для проведения ремонтных работ", - заявил РИА Новости персональный брокер инвестиционного банка "Синара" Тимур Баянов.
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