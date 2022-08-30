Рейтинг@Mail.ru
Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/gazprom-1813239042.html
Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля
Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля - РИА Новости, 30.08.2022
Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля
Акции "Газпрома" во вторник поднялись до 204,2 рубля впервые с 6 июля, дорожают примерно на 7%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:07
2022-08-30T18:52
газпром
экономика
акции
россия
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Акции "Газпрома" во вторник поднялись до 204,2 рубля впервые с 6 июля, дорожают примерно на 7%, следует из данных Московской биржи.К 18.40 мск бумаги компании росли на 7,03% - до 203,35 рубля. После позитивного старта торгов акции "Газпрома" находились некоторое время в консолидации, после чего ускорили темпы роста. Максимально рост достигал 7,47%, а котировки - 204,2 рубля. Объем торгов составляет 21,951 миллиарда рублей, впервые с 1 июля.Котировки "Газпрома" активно растут уже второй день подряд - в понедельник они прибавили 3,5%. Это происходит на фоне крайне высоких биржевых цен на газ в Европе и предстоящей остановки на три дня "Северного потока"."Уверенности в устойчивом росте акций "Газпрома" сейчас нет. Тем не менее, опасения по поводу способности Европы справиться с возможным значительным сокращением поставок российского газа поддерживают акции "Газпрома". Также пауза, по комментариям "Газпрома", продлится три дня с 31 августа и предназначена для проведения ремонтных работ", - заявил РИА Новости персональный брокер инвестиционного банка "Синара" Тимур Баянов.
https://ria.ru/20220826/potok-1812204355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, экономика, акции, россия, московская биржа
Газпром, Экономика, Акции, Россия, Московская биржа
18:07 30.08.2022 (обновлено: 18:52 30.08.2022)
 
Акции "Газпрома" поднялись выше 200 рублей впервые с июля

Акции "Газпрома" выросли на семь процентов, поднявшись выше 200 рублей впервые с 6 июля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Акции "Газпрома" во вторник поднялись до 204,2 рубля впервые с 6 июля, дорожают примерно на 7%, следует из данных Московской биржи.
К 18.40 мск бумаги компании росли на 7,03% - до 203,35 рубля. После позитивного старта торгов акции "Газпрома" находились некоторое время в консолидации, после чего ускорили темпы роста. Максимально рост достигал 7,47%, а котировки - 204,2 рубля. Объем торгов составляет 21,951 миллиарда рублей, впервые с 1 июля.
Котировки "Газпрома" активно растут уже второй день подряд - в понедельник они прибавили 3,5%. Это происходит на фоне крайне высоких биржевых цен на газ в Европе и предстоящей остановки на три дня "Северного потока".
"Уверенности в устойчивом росте акций "Газпрома" сейчас нет. Тем не менее, опасения по поводу способности Европы справиться с возможным значительным сокращением поставок российского газа поддерживают акции "Газпрома". Также пауза, по комментариям "Газпрома", продлится три дня с 31 августа и предназначена для проведения ремонтных работ", - заявил РИА Новости персональный брокер инвестиционного банка "Синара" Тимур Баянов.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 01:15
Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня
 
ГазпромЭкономикаАкцииРоссияМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала