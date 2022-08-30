https://ria.ru/20220830/gaz-1813282540.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.08.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2635 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:21
2022-08-30T22:21
2022-08-30T22:21
экономика
европа
газпром
северный поток
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2635 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за тысячу кубометров (+1,7%). Минимум торгов составил 2536,9 доллара (-10%), а максимум - 2933,6 доллара (+4,2%). К закрытию цены снизились на 6,5%, до 2634,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2815,9 доллара за тысячу кубометров.Накануне биржевые газовые цены в Европе закрыли торги падением на 17%, остановившись на закрытии чуть выше 2900 долларов за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября включительно.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а на минувшей неделе впервые с марта превышали 3500 долларов.
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экономика, европа, газпром, северный поток
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток
Цены на газ в Европе опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров
ICE: биржевые цены на газ в Европе упали на 6,5 процентов, почти до 2635 долларов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2635 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за тысячу кубометров (+1,7%). Минимум торгов составил 2536,9 доллара (-10%), а максимум - 2933,6 доллара (+4,2%). К закрытию цены снизились на 6,5%, до 2634,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2815,9 доллара за тысячу кубометров.
Накануне биржевые газовые цены в Европе
закрыли торги падением на 17%, остановившись на закрытии чуть выше 2900 долларов за тысячу кубометров.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром
" 19 августа заявила, что "Северный поток
" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября включительно.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а на минувшей неделе впервые с марта превышали 3500 долларов.