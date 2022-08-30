21:28 30.08.2022 (обновлено: 10:08 31.08.2022)
"Газпром" приостановил поставки газа французской Engie из-за неуплаты
"Газпром" приостановил поставки французской Engie из-за неоплаты газа за июль
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд компании Engie на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд компании Engie на Петербургском международном экономическом форуме . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" с 1 сентября приостановит поставки топлива французской энергетической компании Engie из-за неоплаты газа за июль в полном объеме, сообщила российская корпорация в Telegram-канале.
Утоняется, что по данным на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный Engie в июле по действующим контрактам.
Российский поставщик напомнил, что, согласно указу Владимира Путина от 31 марта 2022 года, он обязан прекратить дальнейший экспорт газа иностранному покупателю, если последний не произвел полный платеж в конкретный срок.
"Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме", — заключили в компании.
Ранее во вторник газета Figaro со ссылкой на источник в Engie сообщила, что "Газпром" уведомил французскую компанию о сокращении поставок топлива начиная с 30 августа из-за разногласий между сторонами в применении контрактов.
На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок. Так, "Газпром" уже подтвердил, что трубопровод "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, поскольку санкции западных стран мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20 процентов от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.