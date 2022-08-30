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"Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября - РИА Новости, 30.08.2022
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"Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября
"Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября - РИА Новости, 30.08.2022
"Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября
"Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября, следует из данных компании, опубликованных РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:45
2022-08-30T18:54
экономика
россия
германия
газпром
siemens
северный поток
канада
европа
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября, следует из данных компании, опубликованных в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ).Отмечается, что остановка магистрали связана с проведением ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая".Ранее "Газпром" уже сообщал о приостановке работы "Северного потока" на трое суток для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на КС "Портовая". По действующему контракту, комплекс регламентных работ будет осуществляться совместно со специалистами компании Siemens. Как следует из технической документации компании, обслуживание ГПА необходимо проводить каждые тысячу часов. После завершения работ и при отсутствии технических неисправностей агрегата транспорт газа восстановят до уровня 33 миллиона кубометров в сутки, уточнили в "Газпроме".Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовали на ГПА КС "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условия контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220830/germaniya-1813188609.html
https://ria.ru/20220826/potok-1812204355.html
https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html
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экономика, россия, германия, газпром, siemens, северный поток, канада, европа
Экономика, Россия, Германия, Газпром, Siemens, Северный поток, Канада, Европа
17:45 30.08.2022 (обновлено: 18:54 30.08.2022)
 
"Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября

"Газпром" предупредил об остановке поставок газа по "Северному потоку" до утра 3 сентября

© AFP 2022 / Sascha SchuermannТурбина для газопровода "Северный поток — 1" на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре
Турбина для газопровода Северный поток — 1 на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Sascha Schuermann
Турбина для газопровода "Северный поток — 1" на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября, следует из данных компании, опубликованных в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ).
Отмечается, что остановка магистрали связана с проведением ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая".
Объект приема и распределения природного газа на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade в Любмине - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"
Ранее "Газпром" уже сообщал о приостановке работы "Северного потока" на трое суток для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на КС "Портовая".
По действующему контракту, комплекс регламентных работ будет осуществляться совместно со специалистами компании Siemens. Как следует из технической документации компании, обслуживание ГПА необходимо проводить каждые тысячу часов. После завершения работ и при отсутствии технических неисправностей агрегата транспорт газа восстановят до уровня 33 миллиона кубометров в сутки, уточнили в "Газпроме".
Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 01:15
Раскрыты потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня
Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовали на ГПА КС "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условия контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:00
"Каждый за себя"? Как Европа готовится к зиме
 
ЭкономикаРоссияГерманияГазпромSiemensСеверный потокКанадаЕвропа
 
 
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