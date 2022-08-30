https://ria.ru/20220830/gaz-1813230721.html

"Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября

"Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября - РИА Новости, 30.08.2022

"Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября

"Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября, следует из данных компании, опубликованных РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:45

2022-08-30T17:45

2022-08-30T18:54

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября, следует из данных компании, опубликованных в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ).Отмечается, что остановка магистрали связана с проведением ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая".Ранее "Газпром" уже сообщал о приостановке работы "Северного потока" на трое суток для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на КС "Портовая". По действующему контракту, комплекс регламентных работ будет осуществляться совместно со специалистами компании Siemens. Как следует из технической документации компании, обслуживание ГПА необходимо проводить каждые тысячу часов. После завершения работ и при отсутствии технических неисправностей агрегата транспорт газа восстановят до уровня 33 миллиона кубометров в сутки, уточнили в "Газпроме".Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовали на ГПА КС "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условия контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220830/germaniya-1813188609.html

https://ria.ru/20220826/potok-1812204355.html

https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, германия, газпром, siemens, северный поток, канада, европа