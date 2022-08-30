https://ria.ru/20220830/gaz-1813172903.html

"Молдовагаз" заявил, что перечислил "Газпрому" аванс за август

"Молдовагаз" заявил, что перечислил "Газпрому" аванс за август - РИА Новости, 30.08.2022

"Молдовагаз" заявил, что перечислил "Газпрому" аванс за август

Компания "Молдовагаз" перечислила "Газпрому" в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа, заявил глава предприятия Вадим... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:10

2022-08-30T15:10

2022-08-30T16:48

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КИШИНЕВ, 30 авг — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" перечислила "Газпрому" в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа, заявил глава предприятия Вадим Чебан.Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии распорядилась выделить 16 миллионов долларов из госбюджета для того, чтобы госпредприятие "Энергоком" выкупило у компании "Молдовагаз" десять миллионов кубометров газа для запаса на зиму."Это 16,74 миллиона долларов США, то есть 50 процентов аванса за потребление в текущем месяце. Это стало возможным благодаря вчерашнему решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому АО "Энергоком" закупит у АО "Молдовагаз" десять миллионов кубометров газа", — отметил Чебан."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях Кишинева, но только при своевременной полной оплате текущих платежей. При этом у российского экспортера есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.Уже в ноябре у Молдавии возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней.На прошлой неделе "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь. Российская компания в исключительном порядке отсрочила срок оплаты аванса за газ для Кишинева до 1 сентября, однако рассчитывает, что в дальнейшей молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства.

https://ria.ru/20220828/otvet-1812654107.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

молдавия, молдовагаз, газпром, экономика