https://ria.ru/20220830/gaz-1813157264.html

Германия задействует трубы "Северного потока" для использования СПГ

Германия задействует трубы "Северного потока" для использования СПГ - РИА Новости, 30.08.2022

Германия задействует трубы "Северного потока" для использования СПГ

Немецкий оператор газотранспортной сети Gascade планирует к концу 2022 года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:43

2022-08-30T14:43

2022-08-30T16:01

природный газ

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газпром

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Немецкий оператор газотранспортной сети Gascade планирует к концу 2022 года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного газа с ГТС Германии, а для его дальнейшей транспортировки будет задействована инфраструктура, принимающая "голубое топливо" из "Северного потока" и "Северного потока — 2", следует из сообщения компании."До конца этого года оператор ГТС планирует построить трубопровод в несколько сотен метров, который соединит первую плавучую установку для хранения и регазификации СПГ (FSRU) с сушей в рамках СПГ-проекта Deutsche Ostsee", - пишет Gascade о своих планах.Реализовать их компания намерена вместе с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ).Отмечается, что планируемый газопровод соединит плавучий СПГ-терминал с наземной станцией вблизи Любмина. Сжиженный газ на установке будет преобразовываться в газифицированное состояние, а затем его можно будет транспортировать от станции в Грайфсвальде через газопроводы Opal и Nel (принимают газ из "Северного потока"), а также Eugal (был предназначен для приема газа из "Северного потока — 2").В пресс-службе Gascade прокомментировали РИА Новости вопрос о том, ограничит ли использование Opal, Nel и Eugal возможность приема газа из "Северного потока" и потенциально "Северного потока — 2". "Нет, планы по использованию СПГ - это еще один источник для нашей системы", - сообщили в компании."Таким образом, мы поддерживаем усилия правительства и желание общества диверсифицировать источники поставок как можно скорее", - прокомментировал управляющий директор Gascade и Nel Кристоф вон дем Буше. "В результате, уже предстоящей зимой мы сможем внести свой вклад в поддержание энергобезопасности Германии и Европы", - добавляет управляющий директор Opal Gastransport Андреас Вендлер, слова которого также приведены в релизе.Как отмечает Gascade, необходимые документы вскоре будут переданы для одобрения в Управление горнодобывающей промышленности Стралсунда (Stralsund Mining Authority). При этом время ввода линии в эксплуатацию зависит от многих факторов, также уточняется в релизе.

https://ria.ru/20220830/gaz-1813110736.html

https://ria.ru/20220830/gaz-1813087920.html

https://ria.ru/20220830/gazprom-1813071310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, германия, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире, россия