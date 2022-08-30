https://ria.ru/20220830/gaz-1813157264.html
Германия задействует трубы "Северного потока" для использования СПГ
Германия задействует трубы "Северного потока" для использования СПГ - РИА Новости, 30.08.2022
Германия задействует трубы "Северного потока" для использования СПГ
Немецкий оператор газотранспортной сети Gascade планирует к концу 2022 года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:43
2022-08-30T14:43
2022-08-30T16:01
природный газ
экономика
германия
газпром
северный поток
северный поток — 2
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Немецкий оператор газотранспортной сети Gascade планирует к концу 2022 года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного газа с ГТС Германии, а для его дальнейшей транспортировки будет задействована инфраструктура, принимающая "голубое топливо" из "Северного потока" и "Северного потока — 2", следует из сообщения компании."До конца этого года оператор ГТС планирует построить трубопровод в несколько сотен метров, который соединит первую плавучую установку для хранения и регазификации СПГ (FSRU) с сушей в рамках СПГ-проекта Deutsche Ostsee", - пишет Gascade о своих планах.Реализовать их компания намерена вместе с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ).Отмечается, что планируемый газопровод соединит плавучий СПГ-терминал с наземной станцией вблизи Любмина. Сжиженный газ на установке будет преобразовываться в газифицированное состояние, а затем его можно будет транспортировать от станции в Грайфсвальде через газопроводы Opal и Nel (принимают газ из "Северного потока"), а также Eugal (был предназначен для приема газа из "Северного потока — 2").В пресс-службе Gascade прокомментировали РИА Новости вопрос о том, ограничит ли использование Opal, Nel и Eugal возможность приема газа из "Северного потока" и потенциально "Северного потока — 2". "Нет, планы по использованию СПГ - это еще один источник для нашей системы", - сообщили в компании."Таким образом, мы поддерживаем усилия правительства и желание общества диверсифицировать источники поставок как можно скорее", - прокомментировал управляющий директор Gascade и Nel Кристоф вон дем Буше. "В результате, уже предстоящей зимой мы сможем внести свой вклад в поддержание энергобезопасности Германии и Европы", - добавляет управляющий директор Opal Gastransport Андреас Вендлер, слова которого также приведены в релизе.Как отмечает Gascade, необходимые документы вскоре будут переданы для одобрения в Управление горнодобывающей промышленности Стралсунда (Stralsund Mining Authority). При этом время ввода линии в эксплуатацию зависит от многих факторов, также уточняется в релизе.
https://ria.ru/20220830/gaz-1813110736.html
https://ria.ru/20220830/gaz-1813087920.html
https://ria.ru/20220830/gazprom-1813071310.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, экономика, германия, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире, россия
Природный газ, Экономика, Германия, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Россия
14:43 30.08.2022 (обновлено: 16:01 30.08.2022)
Германия задействует трубы "Северного потока" для использования СПГ
Германия для использования СПГ задействует трубы, принимающие газ из "Северного потока"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Немецкий оператор газотранспортной сети Gascade планирует к концу 2022 года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного газа с ГТС Германии, а для его дальнейшей транспортировки будет задействована инфраструктура, принимающая "голубое топливо" из "Северного потока" и "Северного потока — 2", следует из сообщения
компании.
"До конца этого года оператор ГТС планирует построить трубопровод в несколько сотен метров, который соединит первую плавучую установку для хранения и регазификации СПГ (FSRU) с сушей в рамках СПГ-проекта Deutsche Ostsee", - пишет Gascade о своих планах.
Реализовать их компания намерена вместе с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома
", которая теперь находится под управлением ФРГ
).
Отмечается, что планируемый газопровод соединит плавучий СПГ-терминал с наземной станцией вблизи Любмина. Сжиженный газ на установке будет преобразовываться в газифицированное состояние, а затем его можно будет транспортировать от станции в Грайфсвальде
через газопроводы Opal и Nel (принимают газ из "Северного потока
"), а также Eugal (был предназначен для приема газа из "Северного потока — 2
").
В пресс-службе Gascade прокомментировали РИА Новости вопрос о том, ограничит ли использование Opal, Nel и Eugal возможность приема газа из "Северного потока" и потенциально "Северного потока — 2". "Нет, планы по использованию СПГ - это еще один источник для нашей системы", - сообщили в компании.
"Таким образом, мы поддерживаем усилия правительства и желание общества диверсифицировать источники поставок как можно скорее", - прокомментировал управляющий директор Gascade и Nel Кристоф вон дем Буше. "В результате, уже предстоящей зимой мы сможем внести свой вклад в поддержание энергобезопасности Германии и Европы", - добавляет управляющий директор Opal Gastransport Андреас Вендлер, слова которого также приведены в релизе.
Как отмечает Gascade, необходимые документы вскоре будут переданы для одобрения в Управление горнодобывающей промышленности Стралсунда (Stralsund Mining Authority). При этом время ввода линии в эксплуатацию зависит от многих факторов, также уточняется в релизе.