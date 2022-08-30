https://ria.ru/20220830/gaz-1813113217.html

Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России

Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России - РИА Новости, 30.08.2022

Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России

Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:58

2022-08-30T12:58

2022-08-30T12:58

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газпром

engie

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природный газ

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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны.По сообщениям СМИ, "Газпром" уведомил Engie о том, что сократит поставки газа начиная с 30 августа из-за разногласий по поводу некоторых контрактов."Мы подготовились к этому за счет диверсификации наших источников поставок и максимального пополнения наших запасов", — сказал представитель министерства, комментируя решение "Газпрома".

https://ria.ru/20220830/gaz-1813110736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, engie, в мире, россия, природный газ, франция