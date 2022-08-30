https://ria.ru/20220830/gaz-1813113217.html
Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России
Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России - РИА Новости, 30.08.2022
Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России
Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:58
2022-08-30T12:58
2022-08-30T12:58
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны.По сообщениям СМИ, "Газпром" уведомил Engie о том, что сократит поставки газа начиная с 30 августа из-за разногласий по поводу некоторых контрактов."Мы подготовились к этому за счет диверсификации наших источников поставок и максимального пополнения наших запасов", — сказал представитель министерства, комментируя решение "Газпрома".
https://ria.ru/20220830/gaz-1813110736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, engie, в мире, россия, природный газ, франция
Экономика, Газпром, ENGIE, В мире, Россия, Природный газ, Франция
Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России
В Минэнерго Франции заявили о готовности страны к сокращению поставок газа из России