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Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России - РИА Новости, 30.08.2022
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Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России
Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России - РИА Новости, 30.08.2022
Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России
Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:58
2022-08-30T12:58
экономика
газпром
engie
в мире
россия
природный газ
франция
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны.По сообщениям СМИ, "Газпром" уведомил Engie о том, что сократит поставки газа начиная с 30 августа из-за разногласий по поводу некоторых контрактов."Мы подготовились к этому за счет диверсификации наших источников поставок и максимального пополнения наших запасов", — сказал представитель министерства, комментируя решение "Газпрома".
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экономика, газпром, engie, в мире, россия, природный газ, франция
Экономика, Газпром, ENGIE, В мире, Россия, Природный газ, Франция
12:58 30.08.2022
 
Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России

В Минэнерго Франции заявили о готовности страны к сокращению поставок газа из России

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны.
По сообщениям СМИ, "Газпром" уведомил Engie о том, что сократит поставки газа начиная с 30 августа из-за разногласий по поводу некоторых контрактов.
"Мы подготовились к этому за счет диверсификации наших источников поставок и максимального пополнения наших запасов", — сказал представитель министерства, комментируя решение "Газпрома".
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12:47
Проблемы с транзитом по "Северному потоку" технологические, заявил Песков
 
ЭкономикаГазпромENGIEВ миреРоссияПриродный газФранция
 
 
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