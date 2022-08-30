12:47 30.08.2022 (обновлено: 12:53 30.08.2022)
Проблемы с транзитом по "Северному потоку" технологические, заявил Песков
Песков: никаких проблем с поставками газа по "Северному потоку" кроме технологических нет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация с турбинами для "Северного потока" вызвана иррациональными действиями властей ЕС, за которые приходится платить простым европейцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (ситуация с турбинами "Северного потока") как раз относится к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам", - сказал Песков журналистам.
Он также заявил, что никаких проблем с поставками российского газа по "Северному потоку" в Европу кроме технологических нет.
"Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства. Европейские страны, Канада, США, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых узлов агрегатов в места их эксплуатации. Других препятствий в исполнении Россией своих обязательств нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли гарантия того, что "Газпром" после приостановки на три дня транспортировки газа, продолжит ее.
Транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая", обеспечивающей поступление газа в магистраль, сообщила ранее компания.