https://ria.ru/20220830/gaz-1813110736.html

Проблемы с транзитом по "Северному потоку" технологические, заявил Песков

Проблемы с транзитом по "Северному потоку" технологические, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2022

Проблемы с транзитом по "Северному потоку" технологические, заявил Песков

Ситуация с турбинами для "Северного потока" вызвана иррациональными действиями властей ЕС, за которые приходится платить простым европейцам, заявил... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:47

2022-08-30T12:47

2022-08-30T12:53

газпром

северный поток

россия

канада

сша

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация с турбинами для "Северного потока" вызвана иррациональными действиями властей ЕС, за которые приходится платить простым европейцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (ситуация с турбинами "Северного потока") как раз относится к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам", - сказал Песков журналистам.Он также заявил, что никаких проблем с поставками российского газа по "Северному потоку" в Европу кроме технологических нет."Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства. Европейские страны, Канада, США, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых узлов агрегатов в места их эксплуатации. Других препятствий в исполнении Россией своих обязательств нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли гарантия того, что "Газпром" после приостановки на три дня транспортировки газа, продолжит ее.Транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая", обеспечивающей поступление газа в магистраль, сообщила ранее компания.

https://ria.ru/20220830/gaz-1813087920.html

https://ria.ru/20220830/gazprom-1813071310.html

россия

канада

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

газпром, северный поток, россия, канада, сша, экономика, дмитрий песков